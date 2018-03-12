انتخابات 2018 - حبيب: لاقتراع المغتربين بكثافة في الانتخابات المقبلة

A + A -

دعا رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس عن دائرة الشمال الثانية (طرابلس المنية الضنية) انطوان حبيب في تصريح، "المغتربين للاقتراع بكثافة في الإنتخابات المقبلة وإعطاء رأيهم بممثليهم، لأن المحطة المقبلة مهمة لإيصال صوتهم الى المجلس النيابي"، مؤكدا انه سيبقى دائما على تواصل مع أهله في المهجر لحثهم على "العودة الى وطنهم الحبيب والإستثمار فيه".





ورأى ضرورة أن "تعبر هذه الإنتخابات عن إرادة اللبنانيين، وأن يكون البرلمان أكثر تنوعا وتمثيلا لنقل معاناة المواطنين الى داخل مجلس النواب".





وأكد أن "طرابلس لم تنل حقها حتى الآن، وآن الأوان لرفع الصوت عاليا لإنصافها بالمشاريع المستحقة لها، وأن تلعب هذه المدينة دورها الرائد في كل المجالات"، معتبرا ان "عنوان المرحلة المقبلة يجب أن يكون بناء الدولة وإحياء المؤسسات الشرعية".