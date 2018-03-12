ادي معلوف: نخوض الإستحقاق الإنتخابي متسلحين بمصداقية تراكمة خلال السنوات الثلاثين الماضية

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نظّمت هيئة برمانا في التيار الوطني الحرّ فطوراً بمناسبة عيد الام في Printania Hôtel صباح السبت 10 آذار 2018

حضره عضو المجلس الوطني المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن إدي معلوف ممثّلاً رئيس التيار الوزير جبران باسيل

وحضره النواب إبراهيم كنعان، غسان مخيبر، الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية الياس ابو صعب، رئيس بلدية برمانا بيار الاشقر ونائبه وليد رزق بالاضافة الى عدد من أعضاء مجالس بلدية ومخاتير وحشد كبير من مناصري واصدقاء التيار في برمانا والمتن.

وتخلّل الفطور كلمتين لكلّ من منسّقة برمانا السيدة دعد زياده ولممثّل رئيس التيار إدي معلوف.

بدايةً حيا معلوف جميع الامهات مختصراً تضحياتهن وحنانهن وصبرهن وعطاءاتهن بكلمتين بسيطتين تشملان اوسع وادق توصيف لواقع رسالتهن وهما "الدنية ام".

ثم انتقل الى الحديث عن موضوع الساعة اي الانتخابات النيابية القادمة، حيث أكد على اننا نخوض هذا الاستحقاق متسلحين بمصداقية تراكمة خلال السنوات الثلاثين الماضية وعلينا مقارنة ما حققناه نحن بالشعارات والوعود لباقي الافرقاء: فمن مواجهة الجيش السوري الى تحقيق الشراكة الوطنية مروراً بإعتراف باقي المكونات بحقوق الفريق الذي نمثل وإحترام الميثاقية والمناصفة وصولاً الى انتخاب الرئيس القوي الضامن لاستقرار البلد كلها اهداف ضرورية لبناء دولة لبنان القوي،

هذه المصداقية ذاتها ستحقق بحسب معلوف الاهداف الموضوعة امامنا في المرحلة القادمة: من العيش في بيئة نظيفة الى اطلاق العجلة الاقتصادية ومكافحة الفساد والانماء المتوازن وتطبيق اللامركزية الادارية وغيرها من مطالب وواجبات محقة،

فما تحقق في العام الاول من عهد الرئيس عون مقارنةً بما تحقق خلال كامل العهد السابق الذي كان القسم الاكبر من اخصامنا في المتن الشمالي حليفاً له خير دليل على ذلك

واخيراً شدد معلوف على ان نفس وروحية وصلابة الشباب التي حققنا وانجزنا من خلالها في السابق ستكون هي ذاتها الدافع لتحقيق اهدافنا في المستقبل.