living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ادي معلوف: نخوض الإستحقاق الإنتخابي متسلحين بمصداقية تراكمة خلال السنوات الثلاثين الماضية

12
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّمت هيئة برمانا في التيار الوطني الحرّ فطوراً بمناسبة عيد الام في Printania Hôtel صباح السبت 10 آذار 2018
 
حضره عضو المجلس الوطني  المرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن إدي معلوف ممثّلاً رئيس التيار الوزير جبران باسيل
 
وحضره النواب إبراهيم كنعان، غسان مخيبر، الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية الياس ابو صعب، رئيس بلدية برمانا بيار الاشقر ونائبه وليد رزق بالاضافة الى عدد من أعضاء مجالس بلدية ومخاتير وحشد كبير من مناصري واصدقاء التيار في برمانا والمتن.
 
وتخلّل الفطور كلمتين لكلّ من منسّقة برمانا السيدة دعد زياده ولممثّل رئيس التيار إدي معلوف.
 
بدايةً حيا معلوف جميع الامهات مختصراً تضحياتهن وحنانهن وصبرهن وعطاءاتهن بكلمتين بسيطتين تشملان اوسع وادق توصيف لواقع رسالتهن وهما "الدنية ام". 
 
ثم انتقل الى الحديث عن موضوع الساعة اي الانتخابات النيابية القادمة، حيث أكد على اننا نخوض هذا الاستحقاق متسلحين بمصداقية تراكمة خلال السنوات الثلاثين الماضية وعلينا مقارنة ما حققناه نحن بالشعارات والوعود لباقي الافرقاء: فمن مواجهة الجيش السوري الى تحقيق الشراكة الوطنية مروراً بإعتراف باقي المكونات بحقوق الفريق الذي نمثل وإحترام الميثاقية والمناصفة وصولاً الى انتخاب الرئيس القوي الضامن لاستقرار البلد كلها اهداف ضرورية لبناء دولة لبنان القوي،
 
هذه المصداقية ذاتها ستحقق بحسب معلوف الاهداف الموضوعة امامنا في المرحلة القادمة: من العيش في بيئة نظيفة الى اطلاق العجلة الاقتصادية ومكافحة الفساد والانماء المتوازن وتطبيق اللامركزية الادارية وغيرها من مطالب وواجبات محقة،
 
فما تحقق في العام الاول من عهد الرئيس عون مقارنةً بما تحقق خلال كامل العهد السابق الذي كان القسم الاكبر من اخصامنا في المتن الشمالي حليفاً له خير دليل على ذلك
واخيراً شدد معلوف على ان نفس وروحية وصلابة الشباب التي حققنا وانجزنا من خلالها في السابق ستكون هي ذاتها الدافع لتحقيق اهدافنا في المستقبل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout