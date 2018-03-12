living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زخور: اعادة جدولة الميزانية بعد صدور احكام بدفع زيادات 2015 و2016

12
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في بيان له اليوم ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات والمحامي اديب زخور ، فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري، بإعادة دراسة تمويل الصندوق بخاصة بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت وعدة قرارات أخرى باحتساب والزام المواطنين وبطرق متناقضة بدفع الزيادات على بدلات الايجار عن عامي 2015 و2016 استناداً الى القانون 28/12/2014، وبالتالي يحتم على المواطنين وعلى الدولة اعباء مالية مضاعفة ومتربلة نتيجة الزامهم مع الدولة بدفع هذه الزيادات عن السنين المنصرمة، والتي لم يتم لحظها في الميزانية من قبل وزير المالية او الحكومة، وبعد أن اصدر وزير المالية قراراً بالعمل بالقانون ودفع الزيادات اعتباراً من صدور قانون الايجارات المعدل رقم 2/2017 بتاريخ 28/2/2017 ودون اي مفعول رجعي عن السنوات السابقة وبناء على استشارة مجلس شورى الدولة، ومع هذه القرارات فأنها ألقت ديون مضاعفة على الدولة التي أصبحت ملزمة بتسديد زيادات عن أربع سنوات وليس عن سنتين كما لحظها وزير المالية والتي لم تلحظها الميزانية، ويحتم اعادة جدولتها، ورصد مبالغ جديّة او تبني تعديلاتنا بزيادة 1% وسد الثغرات مع الاعفاء من انشاء الصندوق وبالتالي تجنب ديون طائلة،
 
وهذا الامر يتطلب اعادة رصد موازنة جدّية وهائلة، وأقلّه من العام 2015 الى العام 2018 واعادة تعديل القانون بشكل طارىء للمخالفات والثغرات القانونية العديدة التي بدأت تظهر تباعاً، كما حذّرنا ان المبالغ الحقيقية لهذا الصندوق ستقدر اقلّه ب 11 مليار دولار وليس برصد مبلغ رمزي فكيف لو اضيفت على السنوات 12 سنتين اضافيتين، ويتوجب اتخاذ الاجراءات السريعة لوقف هذا النزاع في المحاكم والتعارض في ما بينها وبين قرارات وزارة المالية والمراسيم المنوي عن الحكومة، بحيث اصبحت المهل والاجراءات والقانون بحد ذاته غير متطابق مع الواقع بعد مرور وقت كبير جداً على عدم تنفيذه مع الثغرات والتناقضات فيه.
 
علماً الموال التي رصدت في الميزانية الحالية لا تكفي لتسديد التعويضات او المساهمة المالية اذا قرر المستأجرون اخلاء المنازل طوعاً استناداً الى المادة 27 وتقاضي تعويضاتهم مباشرة من الحساب المزمع انشاؤه او دفع الزيادات مقسطة، ونلفت نظركم بأن عشرات آلاف العائلات ستصبح في الشارع دون بديل سكني اذا لم تجد الاموال اللازمة التي وعدوا بها والتي تقدّر بحوالي 35% من قيمة المأجور، اذ اشترط القانون اخلاءهم مسبقاً وأن يتم دفع التعويضات لاحقاً من الصندوق مقسطة على 12 سنة او سحبهم على مصرف مع دفع الفوائد التي ستأكل الرصيد وتعويض المساهمة اصلاً، وكأننا نقول اخلوا الشقق ولن نتمكن من تسديد الاقساط والمساهمات لكم، مما سيخلق كارثة انسانية ومالية على أكثر من مليون مواطن وعلى الخزينة، كما لا يمكن أن تجد عشرات آلاف العائلات نفسها فجأة مدينة ببدلات ايجار بعشرات آلاف الدولارات بمفعول رجعي وتهدد بالتشريد،
 
 
 
والاخطر ان صدور هكذا احكام ترتب اعطاء التوجيهات بالتريث ووقف اصدار الاحكام اقلّه لعدم انشاء اللجان والصندوق واستناداً الى المادتين 3 و58 وما يليها واجراء التعديلات الضرورية والطارئة والملحّة قبل اصدار المراسيم التنفيذية و قبل أن تصدر احكاماً أخرى تؤدي الى المزيد من الكوارث والاخلاءات وتشريد آلاف العائلات، بخاصة أن هذه الاحكام تخالف قرار وزير المالية والحكومة التي تعتبر ملتزمة بالقانون الجديد فقط، كما تخالف هذه الاحكام قرارات عديدة عن مجلس شورى الدولة وعن هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا وتخالف العديد من الاحكام التي صدرت عدة محاكم اخرى بخاصة عن محكمة الاستئناف في بعبدا التي اعتبرت القانون 28/12/2014 غير قابل للتطبيق وطبقت عوضاً عنه القانون 160/92 في الفترة السابقة وشددت على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد ابطاله جزئيا وعدم امكانية احلال المحاكم مكان اللجنة والصندوق في الفترة السابقة، ولم تطبق الزيادات عن السنوات 2015 و2016، وقد أكد وقتها رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وقتها هذا التوجه واتت المواد 58 و59 و60 لتوضح نفاذ القانون دون اي مفعول رجعي والغاء المواد المخالفة، وللأسف لا نزال نرى احكاماً عديدة تصدر، مما يتطلب اجراء التعديلات الطارئة قبل اصدار المراسيم بشكل ملح وطارىء ومستعجل.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout