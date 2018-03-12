ضحية جديدة للطرقات في لبنان

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" جورج كرم، عن مقتل رجل صدما بينما كان يجتاز المسلك الشرقي لأوتوستراد الدورة. وعلى الفور وحضرت إلى المكان القوى الأمنية التي باشرت تحقيقاتها ونقلت عناصر الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى مار يوسف في الدورة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصرها نقلت عند السابعة صباحا، جثة رجل، من الدورة - المتن الى مستشفى مار يوسف، كان لقي مصرعه اثر تعرضه لحادث صدم وقع بمحاذاة الاوتوستراد. وقد تم نقل الجثة بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة".