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عناوين الصحف ليوم الاثنين 12 آذار 2018

12
MARCH
2018
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الأخبار
الغوطة... ثلاثة جيوب
صراع بيروت يهدد مصالح مغتربي أفريقيا
الحريري وجعجع: عروض مفخخة
الحريري يتحرّر من إرث والده: 23 وجهاً جديداً للانـتخابات
وليد البعريني يَضرُب بيتَ أبيه!

البناء
ترامب وكيم جونغ اون يؤكدان أنّ القمة ليست للمجاملة بل للتفاوض حول تسوية منصفة
الجيش السوري يقسم الغوطة ثلاثة أجزاء مركزها إدارة المركبات عازلاً دوما وحرستا
الحريري «اللبناني» يعلن مرشحيه الـ 37 بشعار «خرزة زرقاء» سيحتاجها نصفهم للفوز

الجمهورية
تغييرٌ لافت في لائحة «المستقبل».. والمــوازنة تقرّ اليوم
"القوات"-"المستقبل" نحو الـ"لا تحالف"
الراعي: لوقف العمولات والهدر
"القوات" و"الاشتراكي".. تحالف لم يهتز من العام 2005

اللواء
«الخرزة الزرقاء»: 38 مرشحاً للمستقبل.. وتعثر التحالف مع «القوات»
خروقات لـ8 آذار في «الغربي» وعكار واعتراضات شمالية.. والبخاري في بيروت
مفاوضات روسية لإجلاء دفعة ثانية من المسلّحين من الغوطة

الديار
هل تؤدّي «صفقة القرن» الى حوادث خطرة وضخمة في لبنان؟
طهران ــ بغداد ــ دمشق ــ الفلسطينيّون سيُقاومون فماذا عن حلفاء أميركا والسعوديّة في لبنان؟

المستقبل
قدّم 38 مرشحًا "من كل الطوائف والمناطق".. ودعا إلى التصويت "لاستمرار مشروع رفيق الحريري"
الحريري يعلن مرشحي "الخرزة الزرقا": ملتزمون رؤية الرئيس الشهيد

L'Orient-Le Jour
Le Futur annonce ses candidats : 37 noms dont 21 nouveaux

The Daily Star
Cabinet set to endorse 2018 budget

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