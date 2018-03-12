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أسرار الصحف ليوم الاثنين 12 آذار 2018

12
MARCH
2018
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البناء
خفايا

يروّج تيار سياسي من فريق «14 آذار» أنه في صدد إعادة افتتاح مراكز خدمية وصحية للمواطنين، كان قد أغلقها منذ نحو عام بذريعة الضائقة المالية التي عصفت بالتيار، ومن دون أن يدفع بدل أتعاب العاملين في تلك المراكز عن خدماتهم لأكثر من ستة أشهر، وما زال حتى الآن يمتنع عن الدفع، ما يضع ترويجه لإعادة فتح المراكز في خانة الوعود والدعاية الانتخابية لا أكثر.


كواليس
تحدّثت تقارير اقتصادية أوروبية ويابانية عن أنّ الادّعاءات الأميركية بربط الضرائب على تجارة الصلب إلى السوق الأميركية تستهدف الصين غير واقعية، لأنّ الصين تملك مشاريع خاصة منها مدّ آلاف الكيلومترات من السكك الحديد تستهلك فائض إنتاجها المخصص للتصدير بينما الكساد سيصيب المصانع الأوروبية واليابانية التي تعتمد على الأسواق الأميركية. وهذا سيدفع أوروبا واليابان تحقيقاً للمنافسة المشروعة إلى رفع الضرائب على السيارات الأميركية المستوردة كبضائع يُستخدم فيها الصلب والحديد وفتح مجال رفع إنتاج مصانع السيارات اليابانية والأوروبية لامتصاص فائض إنتاج الصلب والحديد…

 

الجمهورية
يؤكد أحد الشخصيات الوسطية أن الإتصالات مع إحدى القوى الكبرى لم تتوقف على رغم أن إحتمالات التحالف باتت ضئيلة جداً.
يشترط أحد الأحزاب على تيار حجز مقعد له في أحدى دوائر البقاع تحت طائلة تأثر التحالف بينهما سلباً في دوائر عدّة.
واصل رئيس حزب لهجته التصاعدية ضد أحد الوزراء بسبب ملف فُتح سابقاً وأحدث ضجة كبيرة.

 

اللواء
غمز
تعثرت الإتصالات بين تيار ناشط و شخصيات تشكل لائحة إئتلافية في دائرة كسروان جبيل، بسبب الخلاف على حصة كل طرف من المقاعد النيابية!
همس
جرت تعديلات في اللحظات الأخيرة على لائحة مرشحي تيار سياسي فاعل، تضمنت أكثر من مفاجأة ، وأثارت ردود فعل في بعض المناطق!
لغز
أبدى سياسي شمالي إرتياحه لنتائج المباحثات التي أجراها مع مسؤولين بارزين في العاصمة الأميركية !

 

المستقبل
إنّ أوساطاً ديبلوماسية غربية لفتت إلى أنّ موضوع الوساطة الأميركية حول الحدود البحرية لم يُقفل بعد، وأنّ ما طُرح أخيراً مختلف تماماً عن «خط هوف».

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