الحكومة تقرّ الموازنة اليوم؟

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أنهت اللجنة الوزارية المراجعة الأخيرة لمشروع موازنة 2018، في جلسة عقدتها أمس في السراي الحكومي برئاسة الحريري، على أن تعقد الحكومة جلسة اليوم في السراي لإقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي، على أن يُعيّن رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسات مكثفة للجان المشتركة مسائية وصباحية لدرسها وإحالتها الى الهيئة العامة للتصديق عليها في نيسان المقبل.

وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة أن «الأرقام تُحدّد بشكلها النهائي بعد الانتهاء منها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب»، و«لكن الأكيد أننا أمام مجموعة من الإجراءات الإصلاحية والتحفيزية، وأنا شخصياً مرتاح للتخفيض الذي أجريناه على أرقام الموازنة». وأضاف: «سنعقد رئيس الحكومة سعد الحريري وأنا، مؤتمراً صحافياً نقدّم خلاله ملخّصاً عن كل ما حصل من عمل في اللجنة».