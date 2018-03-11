أين فاجأ الحريري ومن لم يرشّح؟!

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على عكس العادة في الدورات الانتخابية السابقة، شكّل عدم ترشيح رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أحداً بشكلٍ مباشر في دائرة بيروت الأولى مفاجأة، تضاف الى عدم دعمه أحداً ( بشكلٍ مباشر ) عن المقعد الكاثوليكي في جزين.

وشهد اعلان ترشيحات المستقبل عدم ترشيح 14 نائباً حالياً من كتلة المستقبل إلى الإنتخابات النيابية في 6 ايار وهم :عقاب صقر، عاطف مجدلاني، جان اوغاسابيان، سيرج طورسركيسيان، عمار الحوري، خالد زهرمان ، جمال الجراح ، خالد الضاهر، نضال طعمه، كاظم الخير، احمد فتفت، نبيل دي فريج، محمد قباني، رياض رحال .