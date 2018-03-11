انتخابات 2018 - مرشحو "تيار المستقبل"

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أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشحي التيار للإنتخابات النيابية المقبلة، وذلك في حفل أقيم في البيال، وجاءت الترشيحات على الشكل التالي:

-دائرة بيروت الثانية:

سعد الدين الحريري – تمّام سلام – نهاد المشنوق – رولا الجارودي – غازي اليوسف – ربيع حسونة – باسم الشاب – نزيه نجم – زاهر عيدو

-دائرة زحلة:

عاصم عراجي – نزار دلول

-دائرة البقاع الغربي – راشيا:

محمد القرعاوي – امين وهبي – زياد القادري

-دائرة بعلبك – الهرمل:

حسين صلح – بكري الحجيري

-دائرة طرابلس – المنية – الضنية:

محمد كبارة – سمير الجسر – ديما جمالي – نعمة محفوض – ليلى شحود – شادي نشابة – وليد صوالحي – جورج بكاسيني – قاسم عبد العزيز – سامي فتفت – عثمان علم الدين

-دائرة عكار:

طارق المرعبي – محمد سليمان – وليد البعريني – هادي حبيش – خضر حبيب -جان موسى

-دائرة صيدا – جزين:

بهية الحريري – حسن شمس الدين

-دائرة الشوف – عاليه:

محمد الحجار – غطاس خوري