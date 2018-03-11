انتخابات 2018 - مرشحو "تيار المستقبل"

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء مرشحي التيار للإنتخابات النيابية المقبلة، وذلك في حفل أقيم في البيال، وجاءت الترشيحات على الشكل التالي:
-دائرة بيروت الثانية:
سعد الدين الحريري – تمّام سلام – نهاد المشنوق – رولا الجارودي – غازي اليوسف – ربيع حسونة – باسم الشاب – نزيه نجم – زاهر عيدو
-دائرة زحلة:
عاصم عراجي – نزار دلول
-دائرة البقاع الغربي – راشيا:
محمد القرعاوي – امين وهبي – زياد القادري
-دائرة بعلبك – الهرمل:
حسين صلح – بكري الحجيري
-دائرة طرابلس – المنية – الضنية:
محمد كبارة – سمير الجسر – ديما جمالي – نعمة محفوض – ليلى شحود – شادي نشابة – وليد صوالحي – جورج بكاسيني – قاسم عبد العزيز – سامي فتفت – عثمان علم الدين
-دائرة عكار:
طارق المرعبي – محمد سليمان – وليد البعريني – هادي حبيش – خضر حبيب -جان موسى
-دائرة صيدا – جزين:
بهية الحريري – حسن شمس الدين
-دائرة الشوف – عاليه:
محمد الحجار – غطاس خوري