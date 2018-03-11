اشتباكات في بعلبك بين آل دندش وآل صلح والجيش أعاد الهدوء

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" ، أن الاشتباكات في مدينة بعلبك توقفت عند الساعة الخامسة والربع من عصر اليوم، بعد تدخل الجيش وتسييره دوريات في المدينة.

وكانت الاشتباكات قد بدأت بخلاف فردي بين شخص من آل دندش وآخر من آل مصري، ما لبث ان تطور عصرا إلى اشتباك بالأسلحة الرشاشة وإطلاق قذائف آر بي جي في الهواء، بين أشخاص من آل دندش وآخرين من آل صلح ناصروا آل مصري، في حي الشعب ومحلة الشراونة في بعلبك، وسمع صدى الطلقات وانفجار القذائف في كل أنحاء المدينة، قبل ان يتدخل الجيش ويعيد الهدوء.

وأدت الاشتباكات إلى أضرار مادية في عدد من المنازل، كما تضررت صيدلية شرف الدين في بعلبك، ومقهى ضوء القمر على طريق بلدة نحلة، وتحطم زجاج سيارة رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك خليل البزال، وسيارة رباعية الدفع يملكها فؤاد زعيتر.