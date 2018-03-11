مؤتمر جامعة الحكمة حول " اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة"

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برعاية المطران بولس مطر، رئيس أساقفة بيروت ووليّ الحكمة تنظّم كلّيتا الحقوق والعلوم السياسيّة والعلاقات الدوليّة في جامعة الحكمة مؤتمراً بعنوان اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة. وذلك بدءا من الساعة التاسعة من قبل ظهر الخميس ١٥ أذار الجاري في قاعة الاحتفالات الكبرى لجامعة الحكمة في صرحها الرئيسي في فرن الشباك. ويتحدّث فيه إلى المطران مطر ورئيس الجامعة الخوري خليل شلفون وعميد كليّة الحقوق الدكتور مارون البستاني، الرئيس حسين الحسيني والوزيران السابقان الدكتور خالد قبّاني والأستاذ زياد بارود وشخصيّات فكريّة وثقافيّة وأكاديميّة.

برنامج المؤتمر.

9،30 - 10: جلسة الإفتتاح

- تقديم المؤتمر : د. كريستيان عيد – أستاذة في كلية الحقوق

-كلمة عميد كلية الحقوق : الدكتور مارون البستاني

- كلمة رئيس الجامعة : الخوري خليل شلفون

- كلمة وﻟﻲﹼ الجامعة : المطران بولس مطر

10- 11،30 : الجلسة الأولى : " اللامركزﻳﱠﺔ الإدارﻳﱠﺔ الموﺳﱠﻌﺔ" - الواقع الحالي والمشاريع المطروحة

1- مفهوم مصطلح "الموﺳﱠﻌﺔ" في عبارة " اللامركزﻳﱠﺔ الإدارﻳﱠﺔ الموﺳﱠﻌﺔ" – الرئيس حسين الحسيني

2- التقسيم الإداري الحالي في لبنان ومدى ملاءمته – الأستاذ زياد بارود

مدير الجلسة: الدكتور أنور فرنجي- أستاذ في كلية الحقوق

مناقشة وإقتراحات

11،30- إستراحة

12- 1،30: الجلسة الثانية : التداعيات الإﻗﻠﻴﻤﻴﱠﺔ والدوﻟﻴﱠﺔ على مفهوم اللامركزﻳﱠﺔ الإدارﻳﱠﺔ الموﺳﱠﻌﺔ

1- مقاربة إﻗﻠﻴﻤﻴﱠﺔ: اللامركزﻳﱠﺔ الإدارﻳﱠﺔ الموﺳﱠﻌﺔ والظروف الإﻗﻠﻴﻤﻴﱠﺔ - الدكتور خالد قباني

2- مقاربة دوﻟﻴﱠﺔ : نماذج دول أوروبية. Doctor Juris : Julia Herzog- Schmidt

مدير الجلسة : الدكتور أمين لبّس- أستاذ في الجامعة اللبنانية

مناقشة وإقتراحات

1،30- 3: غداء

3- 4،30 : الجلسة الثالثة : اللامركزﻳﱠﺔ الإدارﻳﱠﺔ الموﺳﱠﻌﺔ والإنماء

1- الإنماء الإقتصادي في ظلﱢ اللامركزﻳﱠﺔ الإدارﻳﱠﺔ الموﺳﱠﻌﺔ - الدكتور سمير ضاهر

2- الإنماء التربوي في ظلﱢ اللامركزﻳﱠﺔ الإدارﻳﱠﺔ الموﺳﱠﻌﺔ - الدكتور أنطوان مسرﱠة

مدير الجلسة : الدكتور أنطوان سعد- أمين عام الجامعة

مناقشة وإقتراحات

4،30- مشروع طلاب الدراسات العليا في جامعة الحكمة، بإشراف الدكتور طارق مجذوب

• إختتام المؤتمر والتوصيات .