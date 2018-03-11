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سامي الجميل في اطلاق برنامج الكتائب الانتخابي: مستقبل لبنان بين ايديكم وسنخوض هذه المعركة الى جانب كل من يشبهنا ولن نتراجع

11
MARCH
2018
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أطلق حزب الكتائب اللبنانية اليوم برنامجه الانتخابي للعام 2018 في Legend نهر الكلب، تحت عنوان "نبض التغيير"، بعد اكتمال الاستعدادات وبدء توافد المدعويين للمشاركة في هذه المناسبة.

وراى رئيس الحزب النائب سامي الجميل "ان المشروع 131 هو تطوير لعقد الاستقرار وهو 131 خطوة عملية". وقال: "بمشروعنا لم نخف ان نختار خيارات جدلية، لا نخاف من الجدال، لا يمكن ان نقبل بيوم من الايام ان نتراجع عن سيادة لبنان المطلقة وحياده. بالنسبة لنا حياد لبنان هو الممر للاستقرار وليس الاستسلام للسلاح وللتجاوزات على حساب وطننا واستقراره. لم نخف ان نتحدث عن حق في القانون، الزواج المدني الاختياري وحق المراة باعطاء الجنسية لاولادها، هذا المشروع فيه ابداع ولكن كل شيء يبقى شعارات اذا لم يكن هناك رجال يحملون هذا المشروع. 

وتابع: أتوجه الى كل رجل وامرأة قائلاً أن "مستقبل لبنان بين ايديكم ولا يوهمنكم احد ان الامر اكبر منكم، والقرار بيدكم باختيار القرار الصح والانتفاضة على هذه الممارسة وانتم قادرون ان تقلبوا كل التوقعات. نخوض معركة ضد كل انظمة الدولة التي تستغل في الحملات الانتخابية وضد معركة انتخابية كبيرة. نحن لا نركض وراء منصب او مقعد او نيابة. وسنخوض هذه المعركة الى جانب كل من يشبهنا. هذه المعركة معركة مستقبل لبنان، نحن نتسلح بالحقيقة. واعدكم اننا سنذهب بمعركتنا الى النهاية ولن نتراجع ولن نساوم وسننتصر".

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