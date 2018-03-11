طقس بداية الاسبوع

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني ان يكون طقس مستقرّا على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

أما طقس الأيام المقبلة فسيكون على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما ترتفع نسبة الرطوبة على السّاحل أحياناً ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية.

الاثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة (ضمن معدلاتها الموسميّة).

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشاع: جيّد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 60 و85 %.

حال البحـر: متوسّط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

الضغط الجوي: 1018 hPa أي ما يعادل: 764 ملم زئبق