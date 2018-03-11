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"جينفر كوبرا".. هكذا تحضّر إسرائيل لـ"سيناريو الحرب" مع لبنان

11
MARCH
2018
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أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، الأحد عن بدء تدريب على مستوى القيادة العامة للجيش يشمل كافة القيادات.


ويأتي التدريب لاختبار استعداد وجاهزية هذه القيادات لمواجهة سيناريوهات طوارئ مختلفة، وكذلك سيناريو حرب وفحص التواصل والتنسيق بين هذه القيادات، كما يبدأ في الوقت نفسه تدريب للجبهة الداخلية لسيناريوهات مشابهة. وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن هذا التدريب ليس ضمن التدريب المشترك مع الجيش الأميركي، وأنه ضمن خطة التدريبات السنوية للجيش.

ووصف الجيش الإسرائيلي المناورات، التي أطلق عليها اسم "جينفر كوبرا"، بأنها "ضخمة"، إذ يشارك فيها 2500 جندي أميركي، بالإضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى.

وستحاكي المناورات المشتركة وصول قوات أميركية إلى إسرائيل، على إثر تعرضها لهجوم صاروخي على جبهات مختلفة، واختبار استخدام منظومات صاروخية مختلفة وسفن حربية ومقاتلات ومروحيات وطائرات من دون طيار.

وتأتي المناورات الإسرائيلية الأميركية، التي تستمر أسبوعين، في ظل تصاعد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن احتمال اندلاع مواجهات مسلحة على جبهات لبنان وغزة وسوريا.

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