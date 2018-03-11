باسيل: كانوا مستفيدين من تهميشنا

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قال الوزير جبران باسيل في لقاء مع الجالية اللبنانية في كنيسة مار شربل في سيدني، أنه يجب على المغتبربين المشاركة في صنع القرار وقال لهم "لديكم واجب ومسؤولية بالمشاركة في صنع القرار لانكم شركاء في الوطن ويجب ان تشاركوا بكثرة في الانتخابات لتأخذوا حقوقكم بقوة اصواتكم وقوة اعدادكم. كانوا مستفيدين من تهميشنا وكل ما نراه اليوم هو ارهاصات سياسية ليحافظوا على ما ليس لهم من حقوق لكن في كل مرة سنكون في المواجهة لاستعادتها".

وأضاف الوزير باسيل " انتخبوا من تشاؤون لكن شاركوا واختاروا الافضل للبنان، فاما ان تكونوا في المستقبل موضع استخفاف من الطبقة السياسية في لبنان، واما ان تثبتوا ان محبتكم للبنان كبيرة برفع الصوت عاليا ووضعه مرة كل اربع سنوات في الصندوق".

وشدد أنه يجب التصويب بوعي بعيداً عن الغريزة الطائفية أو المذهبية قائلاً: "لا تصوتوا بغريزة طائفية او مذهبية او مناطقية انما بحسكم النقدي وفكر المحاسبة وعليكم ان تصوتوا بحرية لانكم خارج اطار البيع والشراء فبناء الدولة بحاجة لكل صوت منكم، وبناء الدولة يكون بالافعال وليس بالشعارات والانتشار سينتصر على كل من خنقه ومنع عنه حقوقه"