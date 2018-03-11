living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاوضات مكثفة مع "زعماء" فصائل الغوطة لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين

11
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يواصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا مفاوضات مع زعماء فصائل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق حول خروج الدفعة الثانية من المسلحين من المنطقة.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أمس: "تتواصل المفاوضات المكثفة بين ممثلين عن مركز المصالحة وزعماء التشكيلات المسلحة غير الشرعية التابعة للمعارضة السورية بهدف التوصل إلى اتفاق حول إخراج الدفعة الثانية من المسلحين من منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية".

وأكد زولوتوخين أن الوضع في الغوطة لا يزال صعبا ومتوترا، إذ يستمر قصف الأحياء السكنية لدمشق وأطرافها، حيث أطلق مسلحون متمركزون في الغوطة 12 صاروخا عيار 120 ملم تجاه العاصمة خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة 9 آخرين بجروح.

وأمس جرت المهلة الإنسانية اليومية الـ12 بين الساعتين الـ9 والـ14 التي تتيح خروج المدنيين من الغوطة الشرقية والمسلحين مع أفراد عائلاتهم.

وأضاف زولوتوخين أن المنفذ الإضافي الذي نظم في بلدة جسرين جنوبي الغوطة لا يزال مفتوحا، حيث يعمل مركز طبي ومركز لتوزيع الوجبات الساخنة ونشرت حافلات لنقل المدنيين إلى أماكن آمنة.

ورصد المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، وقوع اشتباكات مسلحة في بلدة كفر بطنا بالغوطة بين السكان المحليين من مؤيدي الفصائل ومعارضيها.

وكانت المجموعة الأولى من مسلحي الغوطة وعددهم 13 شخصا غادروا المنطقة يوم أمس الجمعة عبر معبر الوافدين إلى إدلب.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout