روكز من الجامعة الاميركية: انتخابات عام 2018 ستَفرُزُ السياسي من القائد السياسي

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إذا كانت مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ستفرز السياسي من القائد السياسي، فإن المرحلة التحضيرية لها بدأت تظهر الفوارق في شخصيات المرشحين. في محاضرة حول مفهوم القيادة والشجاعة في الجامعة الاميركية في بيروت، ركز العميد شاكل روكز على الفرق بين الرئيس والقائد، فالأول يقود الموظفين ويعتمد على السلطة والأنا ويثير الخوف ويلوم عند الفشل ويأمر، بينما القائد يدرب الموظفين ويعتمد الارادة الحسنة وعمل الجماعة ويبحث عن حل للمشاكل.

العميد روكز لفت الى ان القائد السياسي يركز على مصلحة الوطن على المدى الطويل فوق اي مصلحة شخصية على المدى القصير. ومن انتخابات 2018 ادلة كثيرة. اما التركيز على الوتر المذهبي والطائفي في الحملات الانتخابية، فكافٍ لتعرية السياسيين امام القادة الذين يأخذون من الوطن مساحة لهم.

الى جانب العناوين الاقتصادية الكثيرة، ربما يكون ملف النفط اهم مؤشر يميز السياسي من القائد. من القيادة العسكرية ينتقل العميد روكز الى القيادة السياسية مركزاً على دور الشباب في تحقيق التغيير، علماً ان من بين 35 الف متخرج سنوياً، عشرون الف يبحثون عن وظائف. (شاهد الفيديو المرفق)