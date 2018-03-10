صحناوي أقام نقطة بيع للخضار في ساحة ساسين: للترويج للسلع اللبنانية

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أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق نقولا صحناوي في بيان أن صحناوي "أقام نقطة بيع للخضار والفاكهة في ساحة ساسين في الاشرفية، بهدف تشجيع الانتاج اللبناني ومناهضة العمالة الاجنبية في لبنان".

وأكد في كلمة ألقاها أمام المشاركين، أن "الفريق الشبابي قام بهذا النشاط الرمزي للترويج للسلع اللبنانية، التي ينتجها المزارع اللبناني واليد العاملة اللبنانية، التي تعاني من مزاحمة العمال السوريين في مجالات عدة".

وأوضح أن "هذا النشاط الرمزي جاء ليشدد على ضرورة أن تكون الاولوية لفرص العمل للبنانيين، من دون أن يأخذ أحد حقهم. فلبنان المنفتح دائما نحو الشعوب الاخرى، لا يستوعب في هذا المجال أكثر من شعبه".