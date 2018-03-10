ملف موازنة العام 2018 سيسلك طريقه من الحكومة الى المجلس النيابي الاسبوع المقبل

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

استمر هدير الماكينات الانتخابية في مختلف الاقضية والدوائر، وتواصلت معه الحركة السياسية المعلنة والبعيدة من الاعلام لصوغ التحالفات النهائية وتشكيل اللوائح.



واذا كان الملف الانتخابي سيبقى الحاضر الدائم حتى السادس من أيار، فإن من المفترض ان يسلك ملف موازنة العام 2018 طريقه من الحكومة الى المجلس النيابي الاسبوع المقبل.



فغداً، ينتظر ان يكون اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالموازنة هو الأخير، لينتقل الملف الى طاولة مجلس الوزراء للنقاش السريع والاقرار، لتبدأ رحلة الموازنة في المجلس النيابي، حيث ستدقق لجنة المال في ما أحيل اليها ومدى مطابقته للرؤية الاصلاحية التي حددتها ورفعت التوصيات بشأنها والتي هي جاجة محلية ومطلب دولي على ابواب مؤتمرات دولية، ستكون اولى محطاتها في روما التي سيزورها رئيس الحكومة الاسبوع المقبل مع وفد وزاري وامني....ماذا عن التفاصيل؟ الاجابة ضمن نشرتنا المسائية.