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عمليات إحتيال وسرقة أموال بآلاف الدولارات.. هل وقعتم ضحيتهما؟!

10
MARCH
2018
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، أنّه "بتاريخ 8/2/2018، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، مقطع فيديو يظهر تَعرُّض رجل ثمانيني لعملية احتيال من قبل عصابة مؤلفة من شاب وسيدتين, بحيث اقتربت منه إحداهن, وادعت انها تعمل في مجال تنظيف المنازل, وبعدما أرشدها إلى عنوان منزله, حضرت إليه بتاريخ 2/2/2018 بحجة التنظيف، وكان الشاب والفتاة بانتظارها في الخارج، وبغية صرف انتباهه أخذت تقوم بأعمال منافية للحشمة أمامه, ثم فتحت هذه الأخيرة لرفيقتها بعد طرقها الباب, فدخلت وسرقت منه مجوهرات ذهبية وألماس قُدِّرت قيمتها بحوالي 100,000 دولار أميركي, ولاذ الجميع بعدها بالفرار الى جهةٍ مجهول.



ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، تمكنت مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هوية السيدتين، وتوقيفهما بتاريخ 7/3/2018، في محلتي وادي الزينة وجدرا، وهما:



- ن. ش. (مواليد عام 1980، لبنانية) الرأس المدبر للعصابة.

- ل. ك. (مواليد عام 1989، لبنانية).


وبالتحقيق معهما، اعترفتا بما نسب إليهما وبقيامهما بعدّة عمليات مماثلة في مناطق لبنانية مختلفة من محافظتي جبل لبنان وبيروت، منها: برج حمود، الدورة، الجديدة، الدكوانة، الجميزة، أنطلياس...وذلك بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين، متوارين عن الأنظار، العمل جارٍ لتوقيفهم".



واضاف البيان: "لذلك تعمّم هذه المديرية العامة صورتيهما، بناءً على إشارة القضاء المختص, وتطلب من الذين تعرّضوا لعمليات مماثلة, وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في بعقلين، أو الاتصال على الرقم: 300216/05، أو 300187/05 تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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