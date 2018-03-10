"ولعت" بين ابي خليل وزعيتر!

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رد وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وزير الزراعة غازي زعيتر قائلا: "نحن صنعتنا نضالاتنا، خبّرنا عنّك".



وكان وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد توجه إلى وزير الزراعة غازي زعيتر قائلا: " معقول انت وزير بالحكومة ولا تعرف انهم لا يجرون مباراة لتعيين قناصل فخريين بل التعيين يكون بمرسوم عادي؟ بئس هكذا وزراء"، مؤكداً "أننا نفتخر بإنجازاتنا بينما يفتخرون بعرقلاتهم".



فيما رد زعيتر على أبي خليل قائلا: "لن أنزل إلى مستوى الأزلام الذين صنعتهم الأقدار".