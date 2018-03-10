انتخابات 2018 - حسين الحاج حسن يكشف معلومات خطيرة عن الإنتخابات.. هكذا سيكون الردّ!

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أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه "لم يعد خافيا على أحد أن أميركا وبعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية ومن ورائهم إسرائيل، بدأوا يتدخلون في الانتخابات النيابية المقبلة، وهمهم واحد ألا وهو المقاومة في لبنان وكم ستكون شعبيتها وحضورها في المجلس النيابي، بدأوا يتكلمون عن ذلك علنا وبوضوح، ومن لم يصدق ذلك بعد فليتابع وسائل الإعلام".

وأضاف خلال رعايته حفل إطلاق حملة سلامة الغذاء في العباسية أنّه "قد حصل أن بعض سفارات الدول الأوروبية أصدرت منذ عدة أيام بيانا يقول إنها زارت أحد الوزراء وتحدثت معه بشأن الإنتخابات النيابية، وعندما انتبهوا الى أن ما فعلوه خطأ إعلامي، قاموا بنفي هذا البيان، وكذلك بعض الدول العربية وعلى رأسهم السعودية، وكذلك اسرائيل وأميركا، يتحدثون عن الانتخابات المقبلة وعن نتائجها المتوقعة، وهم لا يتكلمون لا عن اقتصاد ولا عن دين عام ولا عن موضوع النفط والبنى التحتية ووجع الناس والبطالة والكثير من المشاكل الاقتصادية التي تتحمل مسؤوليتها هذه الدول من خلال إشعالها للحرب في سوريا وما خلفته هذه الحرب من آثار على الاقتصاد اللبناني"

وشدد الحاج حسن على أن "مسؤوليتنا جميعا ولا سيما كمقاومين أن نرد على هذه التدخلات الأجنبية ومحاولة التأثير في الانتخابات النيابية المقبلة ونتائجها من خلال موقفنا وتصويتنا ومن خلال مسؤوليتنا وشراكتنا وحضورنا وتاريخنا جميعا في تاريخ هذه المقاومة، ونحن مؤمنون بأن شعبنا الوفي والأبي والصامد والثابت، لم ولا ولن يتأثر في يوم من الأيام بهذا التحريض بل سيكون موقفه واضحا وثابتا وراسخا في طريق المقاومة".