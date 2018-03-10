إطلاق نار داخل مكتب للوزير السابق فيصل كرامي.. ماذا حصل؟

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انّ اطلاق نار وقع داخل مكتب للمساعدات الاجتماعية تابع للوزير السابق فيصل كرامي، في شارع نديم الجسر في طرابلس.

وفي التفاصيل، انّ احد الاشخاص، كان في حال تعاطي او سكر ظاهر، اختلف مع موظف تقديم الخدمات داخل المكتب، ما دفعه لاطلاق النار داخل المكتب بنية التهويل.

وتدخل احد المسؤولين في المكتب وعمل على فض الاشكال، وعملت القوى الامنية على توقيف مطلق النار.

من جهته، أصدر المكتب الاعلامي لكرامي بياناً، قال فيه: "تم تداول خبر مفاده أنّه تم إطلاق نار داخل مكتب الوزير السابق فيصل كرامي. يهمّنا أن نوضّح أنه خلال تقديم أحد الأشخاص وهو بحالة تعاطي واضحة لمساعدة إجتماعية من مكتب الوزير، وبعد ملاسنة مع الموظف المسؤول عن المساعدات، أشهر سلاحه وأطلق النار من دون التصويب على أحد، من دون نيّة مسبقة للأذى. كما يهمنا أن نؤكد أنّه إشكال فردي لا خلفية سياسية له".