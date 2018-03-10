نبيل نقولا يستذكر الظهور الأوّل للعماد عون في فيلّا كابي منذ 26 عامًا

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اشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا في تصريح له، الى انه في مثل هذا اليوم، ومنذ ستّة وعشرين عامًا، كان الظهور الأوّل للعماد ميشال عون في فيلّا كابي في مقابلةٍ بالصّوت والصّورة، أجريتها مع الصديق سليم الصبّاغ والرفيق وليد ابي نادر، وقد خرقنا يومها المخابرات الفرنسيّة، وأدخلنا كاميرا في وعاءٍ يحتوي على الطعام "طبخة ورق عريش"، وبمؤازرة الكابتن حبيب فارس، وزوجته سلوى، وقد انتشرت هذه المقابلة في لبنان من خلال إرسالها مع إحدى الراهبات، وقام بنسخها المرحوم "أبو نعيم". وقد طالب العماد عون فيها بمقاطعة الانتخابات النيابيّة. اضاف قائلا "رزق الله".