بالصور ... صحناوي: عيتاني وعدنا بتطوير وتأهيل البنى التحتية في كرم الزيتون

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جال نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي في كرم الزيتون يرافقه رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني للاطلاع على حاجات المنطقة.

وبعد الجولة تحدث الوزير نقولا صحناوي قائلاً إن من لا يعرف كرم الزيتون يجهلها ، ففي هذه المنطقة كرم كبير ومن يدخل اليها يحبها ويتغنى بالجو العائلي الموجود بين أبنائها ، ولكنها تعاني من مشاكل كثيرة وواجب علينا كدولة وبلدية ان نقف الى جانبها.



وأضاف صحناوي أن زيارة رئيس البلدية عزيزة علينا فهو استطاع خلال الجولة أن يرى أننا نستطيع التغيير بامكانيات صغيرة ولكن يبقى علينا تحسين الوضع جذرياً.



وأعلن أن رئيس البلدية وعد بتكليف استشاري سيعمل على درس ترميم المنطقة على أن يقوم بتلزيم المشروع في فترة لاحقة.

رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني اعتبر بدوره أن منطقة كرم الزيتون هي منطقة اساسية في بيروت وقد أثبت أهلها أنهم يريدون تحسينها ، مضيفاً أنه لا بد للبلدية ان تضع يدها بيدهم وتعمل على تأمين ما ينقصهم بدءاً بتصريف مياه الامطار في الشوارع الصغيرة والانارة وتحسين الارصفة.



ولفت عيتاني الى أن هناك ملفاً كاملاَ سيجري العمل عليه خصوصاً بما يعني الانتهاء من تحسين البنى التحتية ذلك أنه لا يجوز تحسين الشوارع الرئيسية واستثناء الشوارع الفرعية فالهدف أضاف عيتاني ربط المنطقة ببعضها وإكمال تحسين واجهات البنايات الذي بدأه الوزير صحناوي بمبادرة منه.



وأشار عيتاني إلى أن البلدية وعدت بتنفيذ الكثير من المشاريع ووفت بوعدها فقد أقرت خطة التخلص من النفايات وتعمل على تحسين وضع الكهرباء فيما أطلقت مشروع تحسين البنى التحية في كل بيروت.