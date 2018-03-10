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بالصورة تفاصيل جديدة عن خلاف راشيل كرم مع القاضية بالمطار.. هذا ما فضحته!

10
MARCH
2018
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نشرت مراسلة "الجديد" راشيل كرم على صفحتها على "فيسبوك" تفاصيل المشادة الكلامية التي دارت بينها وبين قاضية (تبيّن لاحقاً أنّها زوجة أحد النواب) في المطار يوم الخميس الفائت.
 
وكتبت كرم: "كان في تدقيق قوي من قبل اول حاجز للامن العام وين بشوف الباسبور والتيكيت والعالم واااقفة من الجهتين على الميلتين".
 
وتابعت: "بسمع شاب بلباس مدني بس بتخايل عنصر بالامن العام عم بقول لسيدة وامها الارجح "يلا يلا تفضلوا" وبيخرق الصف الطووويل ومن كل عقلو بدن يقوطب!!
 
طبعاً وقفت انا وقلتلو "كيف يعني يلا يلا بدك تقطعهم شو نحن ليش بدنا ننطر ساعة بالصف وحضرتكم بدكن هيك تقطعوا!؟؟" بجاوبني وبقللي "باسبور ديبلوماسي يا ست راشيل!" قلتلو انشالله مرتو لرئيس الجمهورية (مع علمي ما بتعملها واقله بنات الرئيس عن تجربة ما بيعملوها) ليه العالم ناطرا وطالع دينها وانا طيارتي بعد 45 دقيقة وما سمحت لحالي لا قوطب ولا بسمح تلفن لحدا يقطعني؟".
 مزيد من التفاصيل في الصورة المرفقة
 
 
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