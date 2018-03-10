قوى الامن: توقيف مروجي مخدرات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "بتاريخ 8/3/2018، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى: - ن. ه. (مواليد العام 1977، فلسطيني)، في حقه مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحر بجرم ترويج المخدرات وافتعال حريق في محلة فردان، إضافة إلى بلاغ نشرة حمراء صادر عن الأنتربول في قبرص بجرم حيازة أسلحة وذخائر وسطو مسلح. وبالتحقيق معه اعترف باستحصاله على المخدرات من أحد التجار المتوارين عن الأنظار والذي يدعى:- ع. ز. إ.

ومن خلال المتابعة، توافرت معلومات مؤكدة لدى المكتب المذكور حول مكان تواجد الذراع الأيمن للتاجر ع. ز.إ. المدعو: - م. ص. (مواليد العام 1991، سوري) والذي يقوم بإيصال المخدرات بكميات كبيرة للمروجين الذين يعملون لصالحه ضمن محافظة جبل لبنان، وقد أوقف بمؤازرة دورية من المجموعة الخاصة، في محلة الدورة، على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" حديثة الصنع لون ابيض، وبرفقته شخصين، هما:

- ش. ا. (مواليد العام 1991، لبناني).

- م. ا. (مواليد العام 1991، مكتوم القيد).

وضبطت في حوزتهم كمية مختلفة من المخدرات وآلاف الحبوب المخدرة، على الشكل التالي:

/1,245/كلغ. من مادة بودرة الكوكايين، /495/غ. من مادة باز الكوكايين، /349/ غ من مادة الهيرويين، /40/غ. من مادة MDMA، /120/ طابع LSD، /3,382/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، /1,554/ غ من مادة السيلفيا، /126/ غ من مادة الماريجوانا، /51/ عبوة كيتامين، /51/ زجاجة سيمو، /20/ زجاجة كناكيمو، /1824/ حبة XTC، /1131/ حبة كبتاغون، /16300/ حبة ترامادول، /300/ حبة بنزكسول، /12,200/ حبة كاريزول ومسدس حربي. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".