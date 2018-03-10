مشادة بين راشيل كرم وقاضية زوجة نائب

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وقعت مشادّة بين الزميلة في قناة الجديد راشيل كرم، وقاضية تبيّن أنّها زوجة النائب أيوب حميّد في مطار بيروت. وعلمت «الأخبار» أنّ كرم اعترضت على توسّط عناصر الأمن لتسهيل مرور القاضية، فيما باقي المواطنين يقفون في صفّ طويل، فأجابها الضابط بأنّ جواز سفرها ديبلوماسي، إلا أنّ كرم أصرّت على أنّ ذلك لا يخوِّلها التجاوز. عندها، ردّت السيدة بأنّها زوجة النائب أيوب حميّد، لكنّ كرم أجابتها ولو كنت زوجة رئيس الجمهورية لا يحقّ لك المرور بالطريقة. فأضافت السيدة أنّها قاضية أيضاً، فأجابتها كرم: «إنّك تقبضين راتبك منّا نحن المواطنين، وعليك احترامنا»، فتدخّل رجال الأمن العام للتهدئة، لكن المشادة استمرّت. عندها أُدخلت القاضية إلى أحد المكاتب، وطُلب من راشيل المغادرة، فدخلت لتسلّم على القاضية مودّعة: «بالنهاية مرقت قبلك».