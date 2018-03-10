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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 10-03-2018

10
MARCH
2018
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الاخبار

القضاة يتوجهون لمقاطعة الانتخابات

يسود استياء قضائي من عدم إقرار مشاريع القوانين وتواقيع المراسيم المرتبطة بمنح درجات كانت قد أُقرَّت في مجلس الوزراء. وكذلك عدم المضي بمشروع القانون المعجّل المتعلّق بصندوق تعاضد القضاة. ويُبدي عدد من القضاة أسفهم لطريقة تعاطي السلطة السياسية مع السلطة القضائية.

وعلمت «الأخبار» أنّه سيُدعى إلى اجتماع قضائي موسّع للتباحث في هذه المسألة، وأنّ البحث يجري حول التصعيد الذي سيصل إلى حد إقدام القضاة على مقاطعة لجان القيد في الانتخابات النيابية.

«تفضيلي» آل كيروز لروي عيسى الخوري

قرّرت عائلة كيروز في بشرّي، دعم اللائحة التي سيُشكلها تيار المردة في دائرة الشمال الثالثة (بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون). أمّا الصوت التفضيلي، فسيمنحه ناخبو عائلة كيروز، بحسب المعلومات، للمُرشح روي عيسى الخوري.

مشادة بين مراسلة وقاضية

وقعت مشادّة بين الزميلة في قناة الجديد راشيل كرم، وقاضية تبيّن أنّها زوجة النائب أيوب حميّد في مطار بيروت. وعلمت «الأخبار» أنّ كرم اعترضت على توسّط عناصر الأمن لتسهيل مرور القاضية، فيما باقي المواطنين يقفون في صفّ طويل، فأجابها الضابط بأنّ جواز سفرها ديبلوماسي، إلا أنّ كرم أصرّت على أنّ ذلك لا يخوِّلها التجاوز. عندها، ردّت السيدة بأنّها زوجة النائب أيوب حميّد، لكنّ كرم أجابتها ولو كنت زوجة رئيس الجمهورية لا يحقّ لك المرور بالطريقة. فأضافت السيدة أنّها قاضية أيضاً، فأجابتها كرم: «إنّك تقبضين راتبك منّا نحن المواطنين، وعليك احترامنا»، فتدخّل رجال الأمن العام للتهدئة، لكن المشادة استمرّت. عندها أُدخلت القاضية إلى أحد المكاتب، وطُلب من راشيل المغادرة، فدخلت لتسلّم على القاضية مودّعة: «بالنهاية مرقت قبلك».

كريم كبارة يسحب ترشيحه

التقى الوزير محمد كبارة قبل يومين رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك في إطار المباحثات التي يقوم بها الطرفان من أجل «طمأنة» وزير العمل إلى أنّ تيار المستقبل لا يريد تخطّيه في طرابلس. وبعد أن كان «أبو العبد» قد رشّح نجله كريم كبارة إلى الانتخابات، بهدف الضغط على تيار المستقبل ووضعه أمام الأمر الواقع، جرى الاتفاق على أن يسحب نجله كريم ترشيحه.

حبيش يدعم روكز

تمكّن الرئيس ميشال عون من «وأد» حالة الاعتراض التي قام بها رئيس اتحاد بلديات كسروان ــ الفتوح جوان حبيش، ردّاً على تبنّي ترشيح رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام. وتقول مصادر التيار الوطني الحرّ في كسروان إنّ «حبيش سيمنح أصواته التفضيلية للعميد المتقاعد شامل روكز»، من دون أن يُعرف ما إذا كان حبيش سيتراجع عن القرار الذي كلّف بموجبه نائب رئيس بلدية جونية بمهماته من 6 آذار الحالي حتى 6 أيار المقبل.

فريد مكاري لا يدعم مدير مكتبه

قرّر تيار المستقبل في دائرة الشمال الثالثة عدم ترشيح أحد إلى الانتخابات النيابية، وتوزيع أصوات الناخبين السنّة الذين يمون عليهم بين لائحة التيار الوطني الحرّ وتيار المردة. السبب الأساسي في ذلك، هو عدم رغبة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، دعم أي مرشح. حتّى إنّ ترشيح مدير مكتبه نبيل موسى، «أتى مُنفرداً، ومكاري لن يوظف قدراته لإنجاحه، لأنّه في حال رسوب موسى لا يُريد نائب الكورة أن يبدو الأمر كأنّه خسارة له».

ريفي ينتظر الحريري وميقاتي

المُرشح المحسوب على الوزير السابق أشرف ريفي، محمد غمراوي، كان أول الذين تراجعوا عن ترشحهم للانتخابات النيابية. يقول مُقربون من ريفي إنّ السبب هو «تدخّل الأجهزة الأمنية»، فيما يُتداول في طرابلس أنّ «والدة غمراوي تمنّت عليه أن لا يترشح إلى الانتخابات». وعُلم في هذا الإطار أنّ ريفي ينتظر إعلان تيار المستقبل أسماء مُرشحيه الأحد، وإعلان لائحة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «من أجل أن يُكمل لائحته، تماماً كما فعل في الانتخابات البلدية».

الجمهورية

تلقّى مسؤول حزبي كبير شكاوى من قيادات في الحزب عمّا سمّته « التعاطي السلبي» من بعض الحلفاء مع ترشيح شخصية حزبية في إحدى الدوائر المسيحية.

على رغم إعلان وزارة الصحة عن تخفيض سعر الأدوية تبيّن أن بعضها لم يزل على حاله والبعض الآخر زادت تسعيرته.

يشدّد مرجع روحي أمام زواره على ضرورة أن تضع بعض الأحزاب حدّاً لإستغلال السلطة في الإنتخابات لأنها تزوّر إرادة الناخب.

البناء

كواليس
توقفت مصادر عسكرية متابعة لتوازنات المنطقة أمام صفقة سلاح روسية إيرانية تعتبر الأضخم عالمياً تضمّ مئات الطائرات وآلاف الدبابات ومئات راجمات الصواريخ الثقيلة إضافة لشبكات حديثة للدفاع الجوي ووصف خبراء الصفقة التي لا تقاربها إلا صفقة مشابهة بين روسيا والصين بأنها ربما تكون صفقة القرن الواقعية بعدما صارت صفقة القرن الأخرى التي عرضها الرئيس الأميركي على الرئيس الفلسطيني في خبر كان...


اللواء

همس
تتساءل مصادر معنية بموقف دولة كبرى من مناورات تهدّد بانفجار إقليمي واسع؟

لغز
رُصدت أموال، لم تكن بالحسبان، لمعركة انتخابية، تعتبر مصيرية بالنسبة لفريق سياسي وازن!

غمز
لا يُخفي تيّار حاكم نقزة لديه من محاولات تحالف بين حليفين له أحدهما تحالف معلن!

المستقبل

يُقال
إنّ مصادر ديبلوماسية تتحدث عن احتدام التباين الأميركي - الروسي إزاء الملف السوري، متوقفةً عند تزامن زيارتي كل من وزيري خارجيتي البلدين ريكس تيلرسون وسيرغي لافروف إلى دول أفريقية من دون عقد لقاء بينهما حول سوريا.

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