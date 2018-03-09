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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



الملفات البارزة هذا اليوم:

- أمني عبر المجلس الاعلى للدفاع بالاستمرار في التدبير رقم ثلاثة وتأكيد حسن الإجراءات في الانتخابات النيابية.

- سياسي عبر تأكيد التحالف بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في بعض المناطق وبين التيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار في مناطق أخرى.

- قضائي عبر إجتماع مدعي عام التمييز ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والتوسع في التحقيق في قضية الحاج وعيتاني.

ورغم أهمية هذه الملفات هناك ملف يفرض نفسه ولا يحتمل التأجيل هو ملف تلفزيون لبنان المتضمن ثلاث قضايا تتعلق بالدرس الذي يقوم به المدعي العام المالي وحال الفراغ في مجلس الإدارة وحالِ انعدام القرار والتوقيع عبر أيّ من المديرين وما يفرضه هذا الواقع من تداخل الصلاحيات وعدم قدرة المستشار المنتدب من وزير الاعلام وهو وزير الوصاية على التماهي مع مديرية الاخبار والبرامج السياسية وحتى مع مدير البرامج وكل هذا يقتضى معالجة سريعة إما عبر تعيين رئيس وأعضاء لمجلس الادارة وإما عبر رعاية مباشرة من وزير الاعلام ملحم رياشي لحركة المديريات في التلفزيون الذي يقف على عتبة تطورات سياسية في البلد أبرزها ما يتصل بالانتخابات النيابية.

وما يزيد السم في العسل احتساب تلفزيون لبنان على انه تلفزيون خاص لعدم دفع سلسلة الرتب والرواتب واحتسابه أنه تلفزيون رسمي يتفرج على حملات المرشحين أو يستضيف مرشحين مجانا فيما المحطات الاخرى تجني ملايين الدولارات.

لقد حان وقت العلاج في التلفزيون الوطني العام الذي ينبغي التعامل معه بحجم ما يمثل من لسان للوطن في الداخل والخارج.

إذن المجلس الاعلى للدفاع الذي انعقد في بعبدا وسبقه خلوة بين رئيس الجمورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ناقش التدابير التي ستتخذ خلال الانتخابات والمشاركة في مؤتمر روما. مقررات إجتماع المجلس الاعلى بقيت كالعادة سرية.



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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"

بمكرمة السين هل عادت مياه السين سين إلى مجاريها؟ فبأمر ملكي عاد التيار إلى تحالف القوات - التيار وبخط ساخن شحن ببطاقة سعودية بدأ سعد بتنفيذ رغبات سمير الانتخابية. أما الزيارات على خط بيت الوسط معراب فما هي إلا مشاوير لوجستية لحلف بات محسوما وإن لم يكن قد بلغ خواتيمه في كل الدوائر. الغطاس نشط برا على طريق بيت الوسط معراب حاملا عرضا انتخابيا قدمه للحكيم. القوات ستناقش الطرح وتعطي الجواب النهائي بعد غد الأحد. هذا بشكل عام أما على وجه الخصوص فالصيغة التي قدمها المستقبل للقوات عن التحالف في زحلة قد يضم إليهما التيار الوطني الحر وهذا ما تدرسه القوات في هذه الدائرة. في بعلبك الهرمل القوات تدرس الصيغ الشوف عاليه باتت في حكم المحسومة: نعم تحالف الاشرفية سقطت من قاموس الاتفاق برضى الطرفين المتن بعبدا المستقبل سيعطي أصواته للقوات ولا حسم نهائيا في دائرة بشري وزغرتا الكورة والبترون. وبين التحالف المعلق على الدرس ملف بقي معلقا على مزيد من التحقيقات في قضية باتت بحجم دولة ضمن دولة برتبة مقدم وبحسب معلومات الجديد فإن شبكة الحاج - غبش تعدت خيوطها "الشغل البلدي" إلى الاستعانة بمقرصن فيليبيني كشفت عنه التحقيقات ودائما بحسب معلومات الجديد فإن النيابة العامة أحالت ملف الحاج - غبش إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا بعد الادعاء على المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش ومعهما المقرصن الثاني الفيليبيني مجهول باقي الهوية والإقامة وذلك بتهم الفبركة والافتراء والتحريض والاشتراك في التحريض واختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة وأبعد من الفبركة فقد علمت الجديد أن الثلاثي متهم بشن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات ومؤسسات أمنية ومصرفية إضافة الى مواقع إخبارية محلية وأخرى أجنبية على شبكة الانترنت وبناء على هذه المعطيات والمستجدات فقد أحيل الملف إلى القاضي رياض أبو غيدا الذي من المفترض أن يحدد الأسبوع المقبل موعدا لاستجواب الحاج وغبش وفي ضوء الجلسة المرتقبة يجري التوقيف أو تخلية السبيل. أما الشق الثاني من الملف والمتعلق بقضية الحاج عيتاني وبحسب مصدر المعلومات نفسه فإن القاضي أبو غيدا وبعد دراسة المستجدات سيخلي سبيل زياد عيتاني إذا اقتنع بها والعكس صحيح والأهم في هذا الإطار وعطفا على ما تقدم فقد جرى توريط جهاز أمن الدولة عبر تقديم إخبار خطي يحتوي على مستندات مزورة حول تعامل زياد عيتاني مع إسرائيل هذا لجهة الاتهام أما لجهة الدفاع فقد رأى موكلو الحاج في بيان أن توقيفها تعسفي وطالبوا بتخلية سبيلها.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"

بدأت مسافات التباعد السياسي بين بعض المقرات الحزبية والسياسية الرئيسة تضيق شيئا فشيئا تحت ضغط اقتراب مواعيد الانتخابات وقبلها تحت ضغط اقتراب موعد اعلان اللوائح فبعد الثنائي الشيعي المرتاح على وضعه ما عدا بعض القلق على مرشح او اكثر في بعلبك – الهرمل ها هو الثلاثي المستقبل القوات الاشتراكي يخطو في اتجاه التحالف حيث ينفع التحالف وتنسيق التنافس حيث لا ينفع التحالف.

موفد المستقبل الى معراب الدكتور غطاس خوري التقى الدكتور جعجع طويلا اليوم والامر تركز على تمتين التحالف خصوصا في الشوف وعالية وبعبدا وبعلبك الهرمل والعين الآن على زحلة والبقاع الغربي وعكار وبيروت وصيدا جزين حيث احتمالات التلاقي مرتفعة.

ويبقى امام الاحزاب الكبرى والمتوسطة وموزاييك المجتمع المدني عمل كثير لتركيب اللوائح والتحالفات خصوصا في بيروت وعلى مساحة جبل لبنان وطرابلس المنية الضنية.

في الانتظار الحكومة تعمل بجهد كبير للانتهاء من موازنة 2018 وقد خصصت اجتماعا لهذه الغاية الاحد لكن وفي معرض عصرها النفقات وتخفيضها نسبة العشرين بالمئة من موازنات الوزارات عصرت الحكومة جيوب عسكرها المنتشر على الجبهات من خلال قرار رفع تدبير رقم 3 الذي سيؤدي ان اقر الى تخفيض كبير في تعويضات عسكريي الجيش فيما البلاد في امس الحاجة اليهم الآن، هم الذين لم تنصفهم سلسلة الرواتب، المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم اليوم لم يتطرق الى هذه القضية ربما ليتيح للحكومة الذهاب الى مؤتمرات الدعم وفي جعبتها هذا الانجاز الدفتري.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"

انتهى الأسبوع مزدحما لأن الملفات متراكمة... بعد غد الأحد يعلن الرئيس الحريري مرشحي تيار المستقبل في احتفال ضخم في البيال، يريد منه أن يكون ردا من موقع القوة على ما مر به منذ مطلع تشرين الثاني الفائت، وحتى الزيارة الأخيرة له للمملكة... وكأن عنوان مهرجان البيال، على لسان الرئيس الحريري: "الأمر لي" في تيار المستقبل الذي هو حجر الزاوية في الشارع السني...

الترشيحات تتزامن مع التحالفات تمهيدا لأعلان اللوائح التي هي الخطوة الأخيرة... التحالفات تسير بسرعة في دوائر وببطء في دوائر أخرى... آخر الاسبوع انتهى إلى تحالفات في الشوف وعاليه وبعبدا بين الاشتراكي والمستقبل والقوات اللبنانية... وهذا التوافق من شأنه أن يؤسس إلى تمدد هذا التحالف ربما في اتجاه الشمال أو حتى زحلة... جاء اجتماع الدكتور غطاس خوري مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في هذا السياق...

خوري كشف عن أوراق يحملها في جيبه وتتضمن اقتراحا، وهذه الأوراق قد تضاف إليها أجوبة، إما إيجابا وإما سلبا، وفي حال الإيجاب يكون التوافق بين المستقبل والقوات قد امتد من الشوف الى الشمال، وقد يعرج على زحلة...

في ملف قضية المقدم سوزان الحاج والفنان زياد عيتاني والمقرصن إيلي غبش، التطور البارز اليوم هو ادعاء النيابة العامة العسكرية على الحاج وغبش وعلى ثالث فيليبيني الجنسية، جاء الإدعاء سندا إلى ثماني مواد من قانون العقوبات ومادة واحدة من قانون القضاء العسكري، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري ليتخذ القرار في شأنه بعد الإطلاع عليه، ويرجح ان يكون القرار في الاسبوع المقبل.

على مستوى الموازنة العامة للعام 2018، فإن اجتماعا للجنة الوزارية سيعقد بعد غد الأحد، على ان تتم الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء قبيل توجه الرئيس الحريري إلى ايطاليا للمشاركة في مؤتمر روما لدعم المؤسسات العسكرية اللبنانية.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"

التدبير الثالث بقي ثابتا في الوقت الراهن إلى حين إعداد دراسات بالأرقام حول تداعيات الإبقاء عليه أو تعديله علما أن أحدا من المشاركين في إجتماع المجلس الأعلى للدفاع لم يتحدث عن إلغاء هذا التدبير كليا بل النظر فيه.

المجلس وضع الإجراءات التي تؤمن حسن سير العملية الإنتخابية والأوراق التي سيقدمها إلى مؤتمر روما الأسبوع المقبل.

وقبيل المؤتمر تسير موازنة العام 2018 بخطى متسارعة نحو الإقرار في جلسة حكومية تعقد مطلع الأسبوع المقبل على أن يسبقها إجتماع وضع اللمسات الأخيرة مساء الأحد المقبل.

نجحت لجنة الموازنة الوزارية في تخفيض موازنات الوزارات ومعها يمكن اعتبار أن موازنة العام 2018 لم تعد موازنة مضخمة كما قال وزير المال علي حسن خليل.

إنتخابيا بدأ سريان مهلة سحب الترشيحات التي تنتهي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وموعد إنجاز اللوائح التي تنتهي في السادس والعشرين منه تنشط الاتصالات لنسج التحالفات وأبرزها ما سجل اليوم على خط معراب والزيارة التي قام بها وزير الثقافة غطاس خوري حيث التقى رئيس حزب القوات سمير جعجع.

قضائيا تفاعلت اليوم قضية زياد عيتاني – سوزان الحاج في تطور بارز بادعاء معاون مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار على المقدم الحاج وأحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا.



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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"

بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، لا يبدو أن التحالف الشامل الذي يبشِّر به يوميا بعض الأقلام، ميسر... أو على الأقل، هذا ما يستنتج من المعلومات المستقاة من المشاركين في لقاء معراب اليوم، حيث لفتوا إلى تفاهم على بعض الدوائر، وتباين حول آخرى، مع التشديد على أن اللقاء الأول بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مؤجل إلى ما بعد التفاهم غير الأكيد.

عدا عن ذلك، لم يبرز اليوم جديد انتخابي لافت، أقلَّه في العلن، في وقت تتواصل المشاورات على أكثر من صعيد بين أكثر من طرف، في سباق مع الوقت القصير المتبقي قبل موعد السادس والعشرين من آذار.

وفي الموازاة، حضَّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المغتربين على المشاركة في العملية الانتخابية، مستفيدين مما وفَّره لهم قانون الانتخاب الجديد وتدابير وزارة الخارجية.

وفيما تسلك موازنة 2018 طريقها نحو الإقرار عشية مؤتمر باريس، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، موضوعه الأساس التحضير لمؤتمر روما.



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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"

وزارات ومؤسسات أمنية ومصارف لبنانية ومواقع إلكترونية محلية وأجنبية، وقعت ضحية الافتراء الجنائي والتزوير والقرصنة الإلكترونية، وهي من بين التهم التي وجهتها النيابة العامة العسكرية إلى المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش بجرم التحريض والاشتراك والتدخل واختلاق أدلة مادية وإلكترونية وشن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع على الإنترنت.

وقد بات ملف الممثل المسرحي المظلوم زياد عيتاني أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، ليختم جولة كبيرة من الظلم لحقت بشاب طموح وشوهت سمعته وكادت تدمر مستقبله وتفتت عائلته. الأمن الذي حمى زياد عيتاني كان مدار بحث في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، الذي شهد نقاشا حول تحضيرات لبنان للمشاركة في مؤتمر روما 2 المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، والذي سبقه لقاء بين الرئيسين عون والحريري.

الحريري الذي شارف على إعلان أسماء مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية أوفد الوزير غطاس خوري إلى معراب حيث التقى جعجع وأكد التحالف مع القوات والإشتراكي في دائرتي الشوف – عاليه وبعبدا، وكشف أنه عرض على جعجع التحالف بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” في بعض الدوائر، بانتظار الإجابة.



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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"

كلما خفت قلب الامة اعاده نبض الضفة، وكلما هدأ الدم العربي حركه النزف الفلسطيني من القدس الى الخليل، ومن الضفة الى غزة وكل فلسطين..

شهيد في جمعة غضب جديدة برصاص قوات الاحتلال الممهور بالاذن والرضا من كواليس البيت الابيض، وما جمعه واجمع عليه مع بنيامين نتنياهو، وما سيجمع عليه مع زعماء عرب سيتوافدون ليخرجوا صفقة القرن، التي ستعد أقوى صفعة للامة..

وحتى يظهر المشهد الفاضح لهؤلاء المتورطين بكل الدماء، تظهر مشهد جديد في الغوطة الشرقية لدمشق، هو أقوى من كل ادعاءات الاميركي وحلفائه وأدواته، ومن جوقة التهويل والفبركات.. تظاهرات لاهالي الغوطة تحت رصاص المسلحين تطالب هؤلاء بالرحيل، وتنشد الوحدة الوطنية بدل الشعارات الزائفة التي حملها المسلحون ورعاتهم الاقليميون والدوليون..

تظاهر اهالي الغوطة تحت العلم السوري مطالبين الجيش الدخول الى بلداتهم والمسلحين الرحيل عن احيائهم..اما ما تبقى في احياء بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف ادلب، فصرخات استغاثة من النساء والاطفال مع نقص الاغذية والادوية وتدهور الحالة الصحية لاهالي البلدتين المحاصرتين من قبل التكفيريين المرعيين من الاميركي والسعودي ومن لف لفهما. صوتٌ حقيقيٌ صمت عنه آذان المجتمع الدولي المشغولة بفبركات الكيماوي في الغوطة الشرقية..

في لبنان جمر انتخابي تحت الرماد، ينتظر صورة التحالفات، أما الصورة القضائية الامنية المكلومة بما بات يعرف بقضية عيتاني – الحاج، فما زالت على حالها، رغم الاجتماع الذي جمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاونه القاضي هاني حلمي الحجار، وادعاء النيابة العامة التمييزية على المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج وإيلي غبش وأحالتهما الى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا. ليصبح أمام أبو غيدا ملفان اثنان: الاول للمتهم بالعمالة زياد عيتاني والثاني للمقدم الحاج وغبش.