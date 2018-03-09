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بالصور: جو معلوف يكشف معلومات صادمة حول قضية الحاج - عيتاني!

9
MARCH
2018
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غرد الإعلامي جو معلوف على حسابه على تويتر قائلاً : المقرصن الفيليبيني الذي يعرف بـ Mapi الذي ادعت عليه النيابة العامة العسكرية،في قضية سوزان الحاج / زياد عيتاني،بناء لتحقيقات شعبة المعلومات:

1- ينتمي لمجموعة المقرصنين المعروفين بالقبعة السوداء BlackHatHackers الذين يستغلون خبراتهم لغايات اجرامية للكسب المادي او لمجرد الأذى

2- بداياته كانت مع انونيموس ولكن نُبذ من المجموعة بعد ممارسات قرصنة لغايات شخصية تتنافى مع مبادئهم

3- 3- تابع قرصنته لغايات مادية عبر الـ Carding او ما يعرف بسرقة بيانات الـ CreditCards وبيعها عبر شبكة دولية، معظمها عبر الانترنت الأسود أو ما يعرف بالـ DarkNet.


4- 4- كان مُرتزقاً او ما يعرف بـ H4H-Hacker for هير

5- 5- حاول منذ فترة قصير جداً التواصل مع مجموعة من مجموعات انونيموس ليضيف الى برامجه وخبرته المزيد ولكن رُفض بسبب ممارساته غير الأخلاقية والمناقضة لمباديء أنونيموس

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