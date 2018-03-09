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بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية ...

9
MARCH
2018
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بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، لا يبدو أن التحالف الشامل الذي يبشِّر به يومياً بعض الأقلام، ميسَّر... أو على الأقل، هذا ما يُستنتج من المعلومات المستقاة من المشاركين في لقاء معراب اليوم، حيث لفتوا إلى تفاهم على بعض الدوائر، وتباين حول آخرى، مع التشديد على أن اللقاء الأول بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مؤجل إلى ما بعد التفاهم غير الأكيد.

عدا عن ذلك، لم يبرز اليوم جديد انتخابي لافت، أقلَّه في العلن، في وقت تتواصل المشاورات على أكثر من صعيد بين أكثر من طرف، في سباق مع الوقت القصير المتبقي قبل موعد السادس والعشرين من آذار.

وفي الموازاة، حضَّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المغتربين على المشاركة في العملية الانتخابية، مستفيدين مما وفَّره لهم قانون الانتخاب الجديد وتدابير وزارة الخارجية.

وفيما تسلك موازنة 2018 طريقها نحو الإقرار عشية مؤتمر باريس، ترأس الجمهورية العماد ميشال عون يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، موضوعه الأساس التحضير لمؤتمر روما.

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