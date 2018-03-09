تنبؤات صادمة لسوريا ولبنان والعالم العربي.. حتى روسيا!

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تنبؤات الفلكي محمد ياسين الصادمة لسوريا ولبنان والعالم العربي:



1 – يغيب الرئيس الجزائري بوتفليقة عن الساحة الرئاسية في الجزائر وليس بالضرورة بالموت بل بانتخاب رئيس جديد ودخول خط فرنسي قوي على الجزائر.



2 – ملك المغرب محمد السادس يصاب بتورّم وارتفاع في وزنه يؤدّي الى خطورة على حياته وصحته وتتم معالجته في فرنسا وتكون حالته الصحية حرجة.



3 – سيدة سياسية عربية من مصر الى العراق الى لبنان الى سوريا الى المغرب الى تونس، اي الى بلد ما يتم اغتيالها ولها دور كبير لعبته في السياسة ويحدث ذلك ردّة فعل ضخمة.



4 – الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصاب بحادث صحي ويتم نقله الى الولايات المتحدة بطائرة خاصة يرسلها الرئيس الاميركي ترامب ويتجاوز مرحلة الخطر بعد ازمة قلبية.



5 – رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو يغيب في الخريف القادم عن موقع رئاسة الحكومة الاسرائيلية.



6 – الانتخابات تجري في لبنان لكن لا تجري في دائرة هامة انتخابية بسبب حادث خطير يحصل فيها ويقع قتلى، وتتأجل الانتخابات فيها الى مدة ليست قصيرة.



7 – اشتباك بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي بقصف دبابات، لكن الولايات المتحدة تدخل وتمنع اسرائيل من استعمال قصف طيران ضد لبنان وتوقف التصعيد، اما حزب الله فلا يتدخل.



8 – الرئيس الروسي بوتين بعملية مواجهة سياسية وديبلوماسية وبعلبة ذكية كبيرة يسقط صفقة القرن بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الاميركي دونالد ترامب وصهره كوشنير.



9 – ينتصر الرئيس السوري بشار الاسد في كامل حربه في العاصمة دمشق وكل ريفها ودوائرها وطرقات حمص ودرعا والساحل نحو طرطوس لكن مفاجأة اميركية تحصل تخلط الاوراق ولا تكون منتظرة ان تحصل في هذا الشكل.



10 – الجيش التركي يجتاح ريف حلب بكامله رغم معارضة اميركا لذلك ويحصل خلاف تركي – روسي كبير.



11 – فندق مصري كبير وشهير في القاهرة يتعرض الى عمل ارهابي من داعش كما حصل في النادي الليلي في تركيا.



12 – تحصل فضيحة جنسية كبيرة وغرامية بطلتها فنانة عربية شهيرة تؤدّي الى هزة اعلامية لينتشر الخبر بشكل ضخم جدا في كافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.



13 – الرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السياسي يتعرض الى محاولة اغتيال خطيرة، وهو يزور قاعدة عسكرية للجيش المصري.



14 – يلتقي مسؤول سوري كبير مع مسؤول اميركي كبير ايضا ويخفّ التوتر بين سوريا واميركا، خاصة في شأن وجود الجيش الاميركي في شمال سوريا.



15 – الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يكون نجم سنة 2018 عبر قرارات خطيرة يأخذها وتهز روسيا واميركا واوروبا ومنطقة الشرق الاوسط.



16 – مطربة لبنانية ذائعة الصيت يتم توقيفها في اوروبا بتهمة تبييض اموال، مع شخصيتين اوروبيتين بمستوى وزراء على خط اوروبا – دبي – بيروت.



17– يتم نقل الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية الى الولايات المتحدة للعلاج لمدة 6 اشهر ويتولى العرش نجله ولي العهد محمد بن سلمان.



18 – حرب اليمن تنتهي بفشل سعودي كبير وانسحاب من اليمن التي تغرق في التقسيم والفوضى وتمنع اميركا ايران من الدخول الى اليمن.



19 – قطر تفاجىء العالم بشراء اكبر مشروع نفطي في سيبيريا في روسيا بعد صفقة بين الرئيس الروسي بوتين والامير تميم امير قطر، وتفوق العملية الـ 6 آلاف مليار دولار، حيث يتم انشاء شركة قطرية – روسية – صينية لسحب النفط من سيبيريا بتمويل قطري بقيمة 6 الاف مليار دولار ومد الانابيب الى الصين التي تحتاج كميات ضخمة من النفط، كذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، اضافة الى خط انابيب نفط وغاز من سيبيريا الى كندا في اضخم مشروع خيالي، لكن قطر تدفع 6 الاف مليار دولار وتصبح شريكة مع الصين وروسيا وجزء بسيط مع كندا لاكبر مشروع نفط في العالم يمد الصين واليابان وكوريا الجنوبية وجزء من آسيا، اضافة الى دول اوروبية عبر اضخم شركة انابيب روسية في العالم، وهي التي صنعت كامل الانابيب الممتدة من روسيا الى اوكرانيا الى صربيا الى المانيا الى فرنسا الى بلجيكا الى ايطاليا واسبانيا لتزويدهم بالغاز الروسي، ومسافة انابيب الغاز الى كامل اوروبا الروسية تزيد عن الـ 25 الف كيلومتر طولا.



20 – طائرة اوكرانية حربية تحاول قصف مركز الرئيس الروسي بوتين في سوتشي لكن يتم اسقاطها والطيار الاوكراني يقوم بالعمل انتحاريا.



21 – لا يتم السماح لعودة اللاجئين السوريين الى سوريا قبل 5 سنوات تحت عنوان اعادة العمران وبناء المدن، وقد يتم تمديد المدة الى اكثر من 5 سنوات.



22 – يحصل تصادم ايراني – اميركي يكاد يؤدّي الى حرب لكن يتم اطفاء الحريق الصدامي فورا، وتحصل في ايران بعد اشهر من المظاهرات لاسباب معيشية واقتصادية.



23 – تسمح دبي لاول مرة في تاريخ دولة الامارات بانشاء نادي للقمار – اي كازينو – ولكن بعد ردم قطعة كبيرة في البحر مع طريق توصل الى الكازينو نادي القمار فيكون في الظاهر كأنه خارج اراضي دبي.

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