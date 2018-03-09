بالتفاصيل - وفدان سعوديان في بيروت الأسبوع المقبل

A + A -

بعد أن أطلقت زيارة المستشار في الديوان الملكي الموفد السعودي نزار العلولا الى بيروت، منذ ايام، صافرةَ عودة الزخم الى العلاقات السعودية - اللبنانية، يتوقع ان يصل الى لبنان الأسبوع المقبل وفدان سعوديان، بحسب ما أوردت "المركزية".

الوفد الاول يتردد ان سيرأسه وزير خارجية المملكة عادل الجبير، لتسليم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية جبران باسيل دعوةً لزيارة الرياض.

أما الوفد الثاني، فوزاري - تقني، وسيجول على المسؤولين اللبنانيين حيث يجري مباحثات تندرج في سياق التحضير لمؤتمرات الدعم الدولية للبنان، وأولها مؤتمر روما 2 لدعم المؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية، المقرر في 15 آذار الجاري في العاصمة الايطالية.