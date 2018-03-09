بعد البلبلة الكبيرة.. نائب "حزب الله" يخرج عن صمته!

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صدر عن المكتب الاعلامي لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الوليد سكرية، البيان الآتي:

"تناقلت بعض وسائل الاعلام مقطع فيديو بالصوت والصورة يظهر النائب الوليد سكرية يتحدث عن مسألة انمائية كانت مخصصة لبلدة دير الاحمر، وانه تم نقلها الى مكان آخر.

يهم المكتب الاعلامي للنائب ” الوليد سكرية التوضيح أن المقطع المذكور مبتور من سياق الحديث الكامل ولا يمت الى أخلاقيات النائب سكرية وتربيته وايمانه بالعيش المشترك بصلة، كما لا يمس احترامه وايمانه بتنوع لبنان، وخصوصا التنوع الطائفي الفني في منطقة بعلبك -الهرمل التي ينتمي اليها النائب سكرية، ويوجه التحية لاهلها وبخاصة لاهلنا في دير الاحمر، لقطع دابر اصحاب الاغراض السيئة".