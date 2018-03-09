منوها بما أنجز في أزمة الاسكان.... القسيس إدكار طرابلسي: لمعالجة سريعة لأزمة المياه في بيروت

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نوّه القسيس الدكتور إدكار طرابلسي بالحل الجزئي في ما خص قروض الاسكان التي سبق وتمت الموافقة عليها، متمنيا أن يسرع بفتح رزم قروض جديدة لما للأمر من إرتدادات ايجابية على الناس وعلى قطاعات إقتصادية كبيرة وعديدة في لبنان.



وناشد طرابلسي في سياق آخر مصلحة مياه بيروت ووزارة الطاقة العمل سريعا لتامين المياه للعاصمة اذ لا يجوز ان تستمر معاناة الاهالي طويلا وقد ارهقتهم فواتير الصهاريج وضجيجها وازدحام السير الذي تسببه.

وفي عيد المعلم، وجه طرابلسي كلمة شكر وتقدير للمعلمين الذين علموا الاجيال الحرف والادب والعلم، معاهدا اياهم الوقوف الى جانبهم في حقوقهم."