انطلاق ورشة عمل تثقيفية من تنظيم US LEBANON TECH HUB بالتعاون مع Youtube برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري‎

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افتتح صباح اليوم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورشة العمل التثقيفية التي تنظمها USLEBANON TECH HUB بالتعاون مع يوتيوب في فندق فورسيزن ، بحضور ممثلة يوتيوب كانديس موريناي ، والرئيس التنفيذي ل TECH LEBANON فيليب زيادة و بمشاركة واسعة من الفنانين والمعنيين في الانتاج الفكري والفني منهم بيار الضاهر، سمير صفير، اسامة الرحباني، رولا سعد، مروان خوري، معين شريف، جوزيف عطية، ناصيف زيتون، شيراز، نينا عبدالملك وغيرهم.

رحب راعي الورشة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بالضيوف الأعزاء من YouTube وBelieve Digital في لبنان، وبجميع الفنانين والفنانات الذين يعكسون الوجه الحضاري والثقافي في العالم والذين استطاعوا من خلال إنتاجهم المبدع رفع اسم بلدهم عاليا من خلال نشر أعمالهم الفنية الراقية. وبالممثلين عن US Lebanon Tech Hub وأن أشكرهم على جهودهم بالتعاون مع YouTube وBelieve Digital لإنجاح هذه المبادرة التي تعيرها وزارة الاقتصاد والتجارة أهمية كبيرة وتشجعها.

وقال الوزير خوري :" في الواقع، تأتي رعايتنا لورشة العمل التثقيفية اليوم انطلاقا من وعينا التام لأهمية حماية الإنتاج الفني والفكري وانعكاسه المباشر على تنمية قطاعات عدة خدماتية وسياحية وثقافية، وللإضاءة على دور مصلحة حماية الملكية الفكرية في الوزارة التي تعنى بمكافحة الاستغلال المالي للحماية الفكرية وبالعديد من المهام الأساسية لا سيما لناحية تسجيل جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها بالإضافة إلى عدد من المهام الأخرى كالتدريب والتوعية. "

واضاف الوزير خوري : "مما لا شك فيه أنه مع تطور التقنيات الرقمية وسهولة انتقال وتبادل واستنساخ المعلومات، يبرز تحديا أساسيا ألا وهو حماية أصحاب الحقوق من الإتاحة للحقوق غير المرخصة من جهة ومن التعدي والقرصنة من جهة أخرى. وبالتالي، لا بد أن تترافق هذه الثورة الرقمية والنمو الكبير الذي تشهده اقتصادات المنطقة بمبادرات لمكافحة هذه التعديات وحماية المؤلفين وحقوقهم."

وأكد خوري ان الحماية تكون على صعيدين:

الأول: من خلال إقامة مؤتمرات تثقيفية كورشة العمل اليوم أو ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع الـWIPO (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) في 27 و28 آذار تحت عنوان: "ورشة عمل إقليمية حول السياسات المعتمدة لدعم تطبيق نظام الملكية الفكرية من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن استراتيجيتها التنافسية".

والثاني: من خلال تحديث القوانين التي تضمن انتقال البيانات وإتاحة الأعمال الابتكارية بصورة منظمة وشرعية عبر الوسائل الرقمية التي تتطور سريعا بشكل يومي وأبرزها الـYouTube، وما يشكله هذا الموقع من سرعة الانتشار والترويج الفني.

لذلك، تكمن أهمية هذه الورشة التثقيفية القانونية في مواكبة هذا التطور الحاصل والخروج بتوصيات يبنى عليها في المستقبل، والتي بدورها تساهم في نقل الابداع اللبناني على أوسع نطاق محلي وإقليمي ودولي."

واعلن الوزير خوري :" تقع حماية الملكية الفكرية على رأس أولويات وزارة الاقتصاد والتجارة لما تشكله من أداة فاعلة في التنمية والتطور الاقتصادي، لأن حماية الملكية الفكرية تشكل علامة ثقة ومصداقية للدولة اللبنانية، وتساهم في جذب الاستثمارات الخارجية وتنمية العديد من القطاعات الخدماتية."

وشدد الوزير خوري على أن السياسة الناجحة للملكية الفكرية تكمن في تأمين التوازن بين حقوق المبدعين والمؤلفين من جهة، وبين استفادة المجتمع ككل من هذا الابداع. وهنا يأتي دور الدولة في تأمين هذا التوازن وتحفيز النشاط الابداعي وإطلاق هذه الطاقات الإبداعية من خلال توفير الحماية والرعاية عبر مجموعة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وعبر تنفيذ هذه التشريعات بشكل فعال. فنحن نحرص على أن يبقى لبنان

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