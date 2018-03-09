الموت يفجع الإعلامية دارين شاهين... "يا الله شو بشع هالنهار"!

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توفي والد الاعلامية دارين شاهين، وفق ما أعلنت الأخيرة في حسابها عبر "إنستغرام"، ناعية والدها بكلمات حزينة: "بكير يا بيي... رح اشتقلك. تكون نفسك بالسما... المسيح قام".



شاهين نشرت صوراً استذكرت فيها والدها الراحل معلّقة عليها: "يا الله شو بشع هالنهار حيكون وشو سخيفة الحياة... معك كانت مغامرة حلوة... يا صديقي انت يا حبيبي رح اشتقلك واشتاق لضحكتك وطلتك وريحتك... اليوم وبكرا حشوف كل أصحابك واسمع اخبارك ونتذكرك سوى... و ايام حتمرق بلاك بس ما رح تغيب عن عيوني لأنك إنت عيوني... حبيبي إنت يا بابا".



ويحتفل لراحلة نفس الراحل الرابعة من بعد ظهر اليوم في كنيسة مار جرجس - الشياح. وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده غداً في صالون الكنيسة من الحادية عشرة قبل الظهر إلى السادسة مساء.