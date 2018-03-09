لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اللبنانية الاولى حضرت عرضا لفيلم THE Divine Order الذي دعت اليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسفارة السويسرية في لبنان

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كلودين عون روكز: لا يوجد حق وراءه مُطالب إلا وسيتحقق

السفيرة كيرغوز: نحن سعداء بترشح 111 سيدة لبنانية الى الانتخابات النيابية





لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حضرت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون عرضاً خاصاً لفيلم The Divine Order في Grand Cinema- ABC verdun، والذي دعت اليه رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز وسفيرة سويسرا في لبنان السيدة مونيكا شموتز كيرغوز Monica Schmutz Kirgoz في نشاط مشترك بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والسفارة السويسرية وذلك دعماً لقضايا المرأة بشكل عام ولحقّها في المشاركة في القرار السياسي وفي الانتخابات بشكل خاص.

وقد أكدت السيدة عون روكز في كلمة القتها في المناسبة "أننا نفتخر ونحتفل بإنجازات النساء التي تحقّقت في كلّ المجالات وهي كثيرة"، داعيةً النساء اللواتي يعشن في العتمة الى أن يؤمنّ بأن ّ النور موجود في مكانٍ ما، وقالت:" "اسعيَن لتصلن. فلا يوجد حقّ وراءه مُطالب إلا وسيتحقق."

وأشارت الى أن "العمل جارٍ على تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، كي لا نرى بعد اليوم امرأة ضعيفة ضحيّة للعنف الأسري ولا طفلة يتم تزويجها، كما أن العمل جار على إدخال المفاهيم الحقوقيّة في المناهج التعليميّة كي نصل الى أجيال اكثر شعوراً بالانسانية."

بدورها، رأت السفيرة كيرغوز أن ما بين لبنان وسويسرا الكثير من القواسم المشتركة، لعلّ ابرزها القدرة على التغلب على العوائق وابراز قوة المرأة، مشيرة الى أن " تاريخ 6 ايار يقترب، ونحن سعداء بترشح 111 سيدة لبنانية الى الانتخابات النيابية."

وقالت: "نحن بلدان صغيران لكننا كبيران ومتحّدان في ما خص رؤيتنا المشتركة الى التعددية الثقافية والدينية لمجتمعاتنا، وفي نضالنا المشترك في سبيل المساوة بين المرأة والرجل."

وقائع الحفل

وكانت اللبنانية الاولى قد وصلت الى مكان العرض الساعة السابعة والنصف من مساء امس، حيث كان في استقبالها السيدة عون روكز والسفيرة كيرغوز. وبعد التقاط الصور التذكارية وحفل كوكتيل اقيم في المناسبة على وقع انغام عزف نجمة الالفون السويسرية العالمية اليانا بوركي، ألقت السفيرة كيرغوز كلمة جاء فيها:"ترتدي هذه الامسية طابعا مميزا بالنسبة الى سويسرا وذلك لاسباب عدة. انكم تدركون بلا شك ان سويسرا كانت الدولة الاوروبية الاخيرة التي منحت السيدات حق الاقتراع. كان ذلك في العام 1971، يومها فقط اخذنا كامل حقوقنا المدنية. ان فيلم الليلة يروي قصة نضالنا، كما يصوّر لنا كم كان البلد الذي آتي منه محافظا. ان هذا الفيلم يحمل رسالة استثنائية (ورسالة الى لبنان) كما انه يحفر عميقا في النفس البشرية."

اضافت:" ها انا محاطة بسيدات لبنانيات رائعات، لا زلنَ تواجهنَ عددا من الجدران التي سبق وواجهناها لسنوات مضت. ان السيدات اللبنانيات تمتّعن بحق الاقتراع نحوا من 20 سنة قبلنا نحن، والى الآن ليس في المجلس النيابي الاّ ما نسبته 3 % منهنّ. انّ بين بلدينا الكثير من القواسم المشتركة، لعلّ ابرزها تلك القدرة على التغلب على العوائق وابراز قوة المرأة. فتاريخ 6 ايار يقترب، ونحن سعداء بمعرفة ان 111 سيدة ترشحن الى الانتخابات النيابية."

وختمت بالقول: "العزيزة كلودين، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اود ان اعبّر عن عميق تقديري لكِ! لالتزامكِ وشجاعتكِ وتضامنكِ لاستضافة هذا الحدث الليلة معنا. نحن بلدان صغيران لكننا كبيران. ونحن متحّدان في ما خص رؤيتنا المشتركة الى التعددية الثقافية والدينية لمجتمعاتنا، وفي نضالنا المشترك في سبيل المساوة بين المرأة والرجل."

كلمة عون روكز

ثم القت السيدة عون روكز كلمة قالت فيها:

"في 8 آذار 1908، أقدم صاحب مصنع نسيج في أميركا على إغلاق أبواب المصنع وحرق 129 امرأة عاملة، وذلك بسبب اضرابهن عن العمل والمطالبة بتحسين اجورهن.

يقول البعض إنه من الممكن لهذه القضية أن تكون أسطورة ولكننا اليوم ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لا نستطيع إلا ان نقف وقفة احترام لأرواح النساء اللواتي سقطن ضحايا العنف الأسري، ولا يمكننا إلا أن ننحني لدمعة كلّ أمّ شهيد، ولصلابة وشجاعة كلّ أم مناضلة، ولإنجازات كل قاضية وطبيبة وممرضة ومحامية وكلّ إمرأة عاملة، ولصبر كلّ ربّة منزل، وكما لإنسانية كلّ رجل يؤمن بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات."

وتابعت:" اليوم وبعد تطوّر المجتمعات ومسيرة النساء الطويلة عبر الأجيال، نفتخر ونحتفل بإنجازات النساء التي تحقّقت في كلّ المجالات وهي كثيرة.

وللنساء اللواتي يعشن في العتمة أقول في يوم المرأة العالمي، آمنّ بأنّ النور موجود في مكانٍ ما، واسعيَن لتصلن. فلا يوجد حقّ وراءه مُطالب إلا وسيتحقق."

اضافت:" The Divine Orderفيلم يجسد نضال النساء في الريف السويسري عام 1971 للحصول على حقّ التصويت، اختارته الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون والشراكة مع السفارة السويسريّة، لتوصل من خلاله أفضل رسالة عن كيان المرأة ومشاعرها وأحلامها وطموحها، وهو يعبّر عن شعار"اليوم العالمي للمرأة" لهذه السنة #PressForProgress. هذا الفيلم هو خطوة من الخطوات الكثيرة التي تقوم بها الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية للإضاءة على قضايا المرأة ومشاكلها وحاجاتها، فالعمل على تعديل القوانين المجحفة بحقهّا جارٍ، كي لا نرى بعد اليوم امرأة ضعيفة ضحيّة للعنف الأسري ولا طفلة يتم تزويجها، وكذلك تعمل الهيئة على حملات التوعية على صحّة المرأة الجسديّة وبشكل دوري، كي لا يغدرها المرض بسبب الإهمال، وتعمل أيضاً على البرامج التربويّة التي تعلم المفاهيم الحقوقيّة والتي نطالب بإدخالها في المناهج التعليميّة كي نصل الى أجيال اكثر شعوراً بالانسانية."

وختمت عون روكز:"أشكر اللبنانية الأولى على وجودها معنا اليوم ولدعمها الدائم، وأتوجه بالشكر أيضاً الى السيدة مونيكا شموتز لتعاونها مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتنظيم هذا الحفل واشكرgrand cinemas والسيد والسيدة رميا على إيمانهما برسالتنا. ونشكر كل من يناضل لتحقيق المساواة الكاملة بين كل مكونات المجتمع اللبناني."

الحضور

وقد حضر عرض الفيلم، إضافة الى اللبنانية الاولى، النائبة السابقة نايلة معوض، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وقرينته، قرينة وزير الخارجية والمغتربين السيدة شانتال عون باسيل، العميد المتقاعد شامل روكز، نائبتا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة وزوجها السيد معين حمزة ومستشارة رئيس الحكومة لشؤون المرأة السيدة عبير شبارو، النواب: نبيل نقولا وقرينته، شانت جانجنيان وقرينته، وسفراء، مدراء عامون، وممثلون عن الاجهزة الامنية، اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ممثلون عن المنظمات الدولية، رؤساء نقابات، نقاط ارتكاز النوع الاجتماعي في الوزارات، وشخصيات سياسية وقضائية واجتماعية واعلامية وثقافية وممثلون عن هيئات المجتمع المدني وجمعيات وعدد من المدعوين.

لمحة عن فيلم The Divine Order

هو فيلم دراما سويسري من انتاج عام 2017 وإخراج بيترا بيوندينا فولب. رشّح لأوسكار افضل فيلم عن اللغات الأجنبية.

ويتناول الفيلم قضية المساواة بين الرجل والمرأة وتحررها من التقاليد الاجتماعية وحقها في المشاركة في الحياة السياسية عبر الاقتراع، فيتحدث عن قصة إمرأة، نورا، وهي ربة منزل تعيش مع زوجها وابنيهما ووالد زوجها في قرية صغيرة في الريف السويسري، انتفضت وقادت حملة علنية وشجاعة للمطالبة بحق المرأة في الاقتراع، واستطاعت أن توصل صوتها مع مجموعة من نساء القرية، وعُرضت قضيتهن على الناخبين في 7 شباط 1971 فتحقق مطلبهن.

ويمكنكم مشاهدة عرض مختصر للفيلم The Divine Order - official US trailer عبر موقع www.youtube.com