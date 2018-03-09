جمعية تراث ووطن ستحيي عشاءها التكريمي في ١٧ آذار بحضور ممثل الرئيس عون

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تعمل جمعية تراث ووطن على إحياء التراث اللبناني وتكريم عظماء من لبنان تحت شعار "من رحم التراث يولد الوطن".

من هنا، تقيم الجمعية بحضور ممثل عن فخامة

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشاءً تكريمياً ضخماً للراحلين زكي ناصيف، وطانيوس شاهين، ورشيد بك نخلة، كما للمبدعين الأحياء الأديبة إميلي نصرالله، والفنان التشكيلي العالمي بيار شديد، والفنان التشكيلي أمير سلامة، والنحات وائل أبي عاصي.

وستشارك في الاحتفال فرقة الدبكة اللبنانية والفنان إيلي يوسف والمطرب الأمير الصغير Petit Prince.

وسيقام العشاء يوم السبت الموافق في ١٧ آذار ٢٠١٨ عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في مطعم منارة الخليج، جونية.

للحجز الاتصال على الأرقام التالية : 70939165 - 71138800