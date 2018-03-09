نصري لحود بعد لقائه المطران مطر: خياري السياسي مشروع الرئيس ميشال عون

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إستقبل رئيس اساقفة بيروت المطران بولس مطر، المرشح عن المقعد الماروني في المتن الشمالي، المحامي نصري لحود الذي قال بعد اللقاء: " أجرينا جولة أفق مع سيادة المطران مطر حول الإنتخابات النيابية المقبلة، التي ترشحت لها. وأحببت ان ابدأ حملتي الإنتخابية من أبرشيتي، أبرشية بيروت المارونية، لأخذ بركة سيدنا بولس وتوجيهاته الوطنية.

واكدت لسيادته أن ترشحّي هو في دائرة المتن، ولكني سأعمل لكل لبنان إذا وفقني الله في هذه الانتخابات، التي نأمل أن تؤمن للبنان إستقرارًا سياسيًا، لنتابع مشروعنا في بناء الدولة النموذجية.

ورداً على سؤال حول خياره واستراتجيته السياسية، قال المحامي لحود: "خياري السياسي هو الإلتزام بخط التيار الوطني الحر ومبادئ فخامة الرئيس العماد ميشال عون، متطلعاً إلى لبنان أفضل من أجل بقاء شباب لبنان في وطنهم، آملاً أن يكون مستقبل بلدنا أفضل خصوصًا بعدما تحول إلى دولة نفطية، تضمن مستقبلًا مزدهرًا للبنانيين إذا عرفنا فعلاً الإستفادة من النفط بعيدًا عن الفساد.

وحول اللوائح الإنتخابية في المتن، قال: " أعلنت اني سأكون إلى جانب التيار الوطني الحرّ في كل إستحقاقاته السياسية، هذا إلتزام وقناعة.

طبعاً، أطمح لأكون على لائحة التيار الوطني الحر، لكن التحالفات لم تحسم حتى الان.

وعما إذا كان سيستمر في ترشحه إذا لم يكن على لائحة التيار، قال المحامي لحود: إذا لم أكن على لائحة التيار الوطني الحر، سأكون مؤيداً لها.