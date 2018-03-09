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أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 آذار 2018

9
MARCH
2018
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البناء

خفايا
رفض نائب حالي عروضاً كثيرة للانضمام إلى إحدى اللوائح في دائرة جبلية كبيرة، وأجاب سائليه عن سبب هذا الرفض رغم انفضاض التحالف بين حزبه وبين حلفائه السابقين في هذه الدائرة بأنه لا يريد الخصومة مع هؤلاء، ويرغب في إبقاء خيوط المودة قائمة بينه وبينهم لترك الأبواب مفتوحة أمام تعاون محتمل في الدورات الانتخابية المقبلة، لا سيما أنّ أصحاب العروض الحالية ليس لدى لائحتهم أيّ أمل بالفوز.

كواليس
شغلت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة وإقامته فيها لأيام الصحف الإسرائيلية التي تركز اهتمامها على معرفة ما إذا كان مسؤول إسرائيلي بارز قد زار القاهرة في هذه الأثناء أم اقتصر الأمر على ما تبلغه صحافيون إسرائيليون من تبادل للرسائل عبر قنوات مصرية أمنية، وقالت مصادر إسرائيلية حكومية لصحيفة «إسرائيل هيوم»: إن النظر في تطابق التصريحات في يوم واحد بين بن سلمان ونتنياهو حول الخطر الإيراني يقدّم الجواب.

 

اللواء

همس
تعتور جهات دولية مشاعر القلق جرّاء تعثرات الوضع الاقتصادي، وتبحث في الخطوات العاملة التي تفيد منها مستقبلاً.
لغز
لا يُخفي المجلس الأعلى لسلطة فاعلة شكواه من تدخلات في عمله غير مسبوقة.
غمز
كان لافتاً، ترشيح أحد المحامين الذين يعملون مع مدير مكتب مسؤول كبير على أحد المقاعد السنية في دائرة الشوف - عاليه.

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