A + A -

* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



في انتظار السادس والعشرين من آذار الجاري، الموعد النهائي لتسجيل اللوائح التي يفترض أن تخوض المنافسة المنتظرة منذ عام 2013، تواصل القوى السياسية على اختلافها جوجلة أسماء المرشحين، ساعية في ذلك إلى تأمين الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد...



في الموازاة، وفيما يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثالثة من بعد ظهر غد اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع، وعشية مؤتمري روما وباريس، أنجزت اللجنة الوزارية مشروع موازنة 2018، وتستعد لإجراء قراءة أولية له مساء الأحد المقبل، تمهيدا لسلوكه طريق الإقرار النهائي في مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.





=============================





* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





لماذا سمي هذا اليوم بيوم المرأة العالمي؟



الدافع الى الإستغراب هو أن المرأة كل يوم وعلى مدى الحياة حسب الأعمار والأقدار وهي بالنسبة الى الرجل تمثل الشراكة في كل الأحاسيس وحتى الأعمال وصدق من قال إن من لا إمرأة له لا يوم له على مدى أيام الفرادة.



إنها نصف المجتمع وإنها كل المنزل وحتى أساس العمل فهل هناك من يطلب في العلم والتجارة والطب وكل نواحي الحياة أن يكون العمل مقتصرا على الرجل فقط؟



يكفي أن نشير الى مئة واحدى عشرة امرأة مرشحة الى الإنتخابات النيابية وهنا يعبر أهل المجتمع عن الإقتراع للمرأة مثل الرجل ويعبرون عن المستوى الحضاري في العام ألفين وثمانية عشر.



وقد انهمك الرجال اليوم في إرضاء المرأة في عيدها ولم يبرز خارج هذا الإطار سوى انتهاء اللجنة الوزارية لمشروع الموازنة من الدرس وثمة جلسة أخيرة لقراءة أخيرة مساء الأحد قبل الإحالة الى المجلس النيابي للدرس والإقرار في سرعة قياسية قبل مؤتمر سيدر في باريس.



وفي الخارج استمر العنف في الغوطة السورية بحصد المدنيين ويدمر المباني والأحياء وهناك من يقول إن روسيا عازمة على إنهاء المعركة هناك.



وفي بريطانيا محادثات مهمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإتفاقات بمليارات الدولارات.



بالعودة الى يوم المرأة العالمي نشير الى أن هذا اليوم اختير نتيجة حادثة حصلت في أحد المصانع الأميركية في العام 1908 حين أضرم صاحب المصنع النار بالعاملات المئة والثماني وعشرين أميركية وإيطالية وقضين جميعهن وهن كن مطالبات بحقوق معيشية رفضها صاحب العمل.



ماذا تطلب المرأة اللبنانية في هذا اليوم؟





=============================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



أكثر من ملف يتسابق على الأولوية في الإهتمام: سياسيا وانتخابيا وقضائيا وديبلوماسيا وكهربائيا...



على المستوى الإنتخابي، تقترب ساعة الحقيقة مع اقتراب انتهاء إعلان الترشيحات واستطرادا إعلان اللوائح... واللوائح هي نصف الطريق غلى صناديق الإقتراع بحيث تعرف كيف ستخاض المعارك، وبعضها محسوم سلفا تبعا للوائح... كهربائيا، فيما السجال مستمر بين وزيري المال والطاقة حول احتساب الـTVA بالنسبة إلى دير عمار، يبدو الأطراف متهيبين في موضوع البواخر بعدما قال رئيس الجمهورية كلمته لمصلحة البواخر، بشكل يكون معه الإعتراض على البواخر إعتراض على ما استنتجه رئيس الجمهورية...



قضائيا، إستقر ملف المقدم الحاج والفنان عيتاني والمقرصن غبش، عند المعطيات التالية: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فوض الملف إلى معاونه القاضي هاني حلمي الحجار، وجاء هذا التفويض بعدما اطلع القاضي جرمانوس على الملف، عقب الإحالة سيتم درس الملف تمهيدا للإدعاء...



ديبلوماسيا، في معلومات خاصة بالـLBCI فإن القائم بالأعمال السعودي السابق في لبنان، وليد البخاري الذي كان غادر لبنان في أواخر تشرين الثاني الفائت، ورقي في المملكة إلى وزير مفوض، سيعود إلى تسلم مهام السفارة في بيروت كقائم بالاعمال، بعدما غادر السفير الجديد وليد اليعقوب إلى الرياض، ويبدو أنه لن يعود...



وتأتي هذه التطورات الديبلوماسية غير الإعتيادية في تقاليد الديبلوماسية السعودية، كنتيجة لمسار العلاقة بين المملكة والرئيس سعد الحريري، فالسفير اليعقوب جاء سفيرا في المرحلة التي تسلم فيها ثامر السبهان الملف اللبناني، لكن بعد انتقال الملف إلى الديبلوماسي نزار العلولا كان من الطبيعي ان تترافق هذه الخطوة مع ما كان قائما قبل "الديبلوماسية الصادمة"، أي "الديبلوماسية الهادئة" التي يمثلها البخاري.





===============================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



تحت ضغط المهل الفاصلة عن مؤتمرات الدعم تخلت الحكومة عن الارقام الفضفاضة في موازنات عدد من الوزارات ما سيسمح للبنان دخول الابواب الضيقة لقاعات المؤتمرات وسقوفها الواطئة علما ان بعض الوزارات التي ترعى صحة الناس وسلامتهم كانت المتضرر الاكبر من هذا الرجيم والمسألة كانت لتمر بوجع اقل لو ان ابواب الاهدار ومزاريب الفساد مغلقة، في الاطار بلغت اللجنة المعنية مرحلة القراءة النهائية لارقام الموازنة المخفضة وسيصار الى رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها مطلع لاسبوع المقبل على ان تنتقل الى المجلس النيابي لاقرارها في نهايته.



كل هذا وسط تفاؤل ظاهر ابداه الرئيس الحريري بان الخطوة ستفتح حنفيات المساعدات المالية والعسكرية والسياحية وستعيد العرب سياحة وسياسة الى لبنان.



في المقلب الآخر العدوى الحميدة للانتخابات تصيب الجميع احزابا تكتلات وافرادا استعدادا لاستحقاق ايار، وجولات المفاوضات الاكثر رصدا هي التي تجري على قنوات القوات المستقبل الاشتراكي وبعض الزعامات العائلية التقليدية المؤثرة، الصورة سينجلي بعضها غدا في هذا المربع بزيارة غطاس خوري معراب ظهر غد.



في الانتظار ستشهد قاعات الاحتفال الكبرى تباعا وبدءا من الاحد اعلان المستقبل والقوات مرشحيهما فيما يطلق الكتائب برنامجه، الاسلاميون الموقوفون تحينوا الفرصة الانتخابية فأعلنوا اضرابا شاملا عن الطعام مطالبين بالحرية وساندهم اهاليهم بقطع الطرقات في طرابلس وصيدا وسعدنايل، لكن قبل كل هذا اليوم يوم المرأة اما واختا وزوجة وزميلة لكن منا احلى الامنيات بان تحققن كل آمالكن والاحلام على ان تبقى لنا نحن الرجال كوتا ولو صغيرة في قلوبكن.





================================







* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



من معبر الثامن من آذار خرجت الموازنة العامة بفرعها الوزاري المصغر تمهيدا للاستعجال في إقرارها لتكون هدية لمؤتمر باريس الدائن.. ومن التاريخ الذي أصبح تاريخا يشطر البلاد نصفين دخلت جلبيرت زوين سجل الكلام للمرة الأولى بعد مكوث نيابي صامت استمر سنوات تسعا.. وتحت شعار جلبيرت إن حكت قالت نائبة كسروان التي فارقت التيار: هني فارقوني زوين قررت الكلام بعد فوات الأوان وفي يوم المرأة العالمي الذي شهد هذا العام على حفاوة نون النسوة بترشيحات مئة وإحدى عشرة سيدة يتوزعن على دوائر انتخابية عدة وينافسن أكثر من سبعمئة رجل وعلى شواطىء التيار الجارف نوابا وصحافيين.. أعلن الصحافي جان عزيز أنه حاضر للفداء مع اقتراب نهاية الصوم وودع زملاءه في المحطة والجنرال والصهرين وقال إنه باق في مشروع دولة بلا فساد ولا فاسدين أنهى عزيز في استقالته من ال otv جدل المستشارين (2 ) داخل التيار لكن الجدال الأبرز سيتعزز ويتفاقم على وضع التيار الكهربائي والموعود بجلسة وزارية مهد لها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وهذا الملف سيبقى خاضعا للمناكفات ما دامت الحلول موقتة واللجوء إلى البواخر " تسكيج" و"ترقيع" إذ إن البواخر لن توفر الكهرباء أربعا وعشرين على أربع وعشرين وسيظل المواطن بموجبها يدفع فاتورتين الأولى للدولة الباخرة والثانية لمولدات الكهرباء وللخلاص من الفاتورتين فإن الحل النهائي لن يكون إلا عبر اعتماد الخطة الدائمة وإن استلزمت عاما ونصف عام. وعلى قضية كهربت البلاد منذ اسبوع الى اليوم فإن التوقعات تشير الى قرب الافراج عن الممثل المسرحي زياد عيتاني ليفتح الملف على فصول جديدة من المسرحية الهزلية التي خضت امن الناس واليوم طرحت أسئلة كثيرة في أروقة قصر العدل أثارتها التطورات في قضية عيتاني الحاج قانونا ولأن المقدم سوزان الحاج ضابط أمن فتحال وفقا لقانون القضاء العسكري حكما أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس لكن السؤال لماذا لم يشارك جرمانوس في التحقيقات مع الحاج لدى شعبة المعلومات والتي كانت بإشراف المدعي العام التمييزي وبدلا من الادعاء عليها قام بإحالة الملف كما هو الى معاونه هاني الحجار علما أن القضية ليست من اختصاصه. فهل هذه اشارة الى تنحي جرمانوس عن القضية؟





================================







* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



في يومها العالمي أثبتت المرأة اللبنانية أن حضورها لا تحده معوقات وأن فعاليتها لا تحددها كوتا أو نسبة مئوية والدليل عدد المرشحات إلى الإستحقاق النيابي.



لبنان دخل في مرحلة الأرقام، أرقام الموازنة الخاضعة للتخفيض وأرقام المرشحين القياسية إلى الإنتخابات.



لجنة الموازنة الوزارية أنجزت نقاش كامل بنودها وأرقامها في جلسة ماراتونية وهي ستحتاج لمراجعة ستحرم الوزراء من الـWeekend قبل أن تطرح للإقرار في جلسة متوقعة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل قبيل التوجه الحكومي إلى مؤتمر روما على أن تحال بعد ذلك إلى مجلس النواب الذي يدفع رئيسه نبيه بري لتشريعها نيابيا قبل الدخول في فلك إنتخابات السادس من أيار بما يسهم في إنطلاق عجلة الدولة وفق ما أفاد وزير المال علي حسن خليل الذي أكد من جهة اخرى أننا سنبقى ندافع عن القانون والدستور بمواجهة الذين يريدون تجاوزهما ويعيثون فسادا من أجل مصالحهم الخاصة.



في الأمن، اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى غدا في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله عدد من المواضيع من بينها احتمال الغاء التدبير رقم ثلاثة المتعلق بالجيش.



اقليميا، برز أمران الأول سوري، وتمثل بسيطرة الجيش على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية وتقطيع أوصال معقل الجماعات المسلحة، والثاني عربي وتمثل بالإعلان عن تأجيل انعقاد القمة العربية الى نيسان بعدما كانت مقررة أواخر الشهر الحالي في السعودية.





==============================







* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



كلما فكر الاسرائيلي ولو بالمناورة ضد لبنان لرفع المعنويات، ضحدها التاريخ الجنوبي القريب والبعيد، الذي لم تسلم منه الذاكرة العبرية ولا حاضرها..



وكلما لوحوا بحرب، اعاد لهم اعلامهم المحطات الدامية بل الكارثية، ليس آخرها ما اسموه “كارثة السفاري”، يوم احرق الاستشهادي ابو زينب بنار المقاومة جنود العدو في سهل الخيام مقابل مستعمرة المطلة عام خمسة وثمانين..



ثلاثة وثلاثون عاما وما زال الوعي الصهيوني يعاني، وجنوده يتلوعون، فكيف بتاريخ حمل لاسرائيل الآلاف من ابي زينب المستعدين لتسييج السهول والتلال، والبراري والبحار؟ حتى وصول لبنان الى بر الامان..



بامان سياسي يسير الملف الانتخابي، وان كان ملف الترشيحات قد اكتمل، فان المخاض اللوائحي ما زال عسيرا، والانتظار لولادة التحالفات غير المعروفة الى الآن سوى بين حزب الله وحركة أمل..



فيما جل الحراك يسعى لتدوير الصورة وفق المقاييس الاقليمية وحتى الدولية، التي تعمل الولايات المتحدة الاميركية ومعها المملكة السعودية على رسمها من أجل تقليل أعداد النواب الذين يمثلون حزب الله في المجلس النيابي كما أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم..



أما غير المؤكد الى الآن، فهو خطاب وزير الداخلية نهاد المشنوق من الجزائر ان كان باسم لبنان او باسم لائحته الانتخابية في دائرة بيروت الثانية.. فهل يحق لوزير ان يعتلي المنبر باسم كل اللبنانيين ويتحدث بلغة التحريض ضد بعضهم؟ ويخوض معارك افتراضية ضد دولة شقيقة خارقا او متناسيا معزوفة النأي بالنفس، التي باتت مصورة كتمثال من تمر متى شاؤوا قدسوه ومتى جاعوا أكلوه؟





==============================







* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



الايام الثلاثة الفاصلة عن اعلان لوائح المستقبل تترافق مع موجة عالية من الاتصالات والمشاورات التي من شانها ان تضع اللمسات الاخيرة على صورة التحالفات الانتخابية، في وقت ينتظر ايضا ان تستكمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة عملها الاحد تمهيدا لعرض ما توصلت اليه على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.



ومع العمل المتوصل لانجاز الاستحقاقين الانتخابي والمالي، فان لبنان وفق تاكيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتطلع الى مؤتمر سيدر في باريس، لافتا الى ان ما يميز هذا المؤتمر عن المؤتمرات السابقة، ان هناك 250 مشروعا ستعرض في المؤتمر تشمل قطاعات الكهرباء والنفايات والطرق والمياه والاتصالات والثقافة والطبابة وغيرها وجزء كبير منها يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها.



اقليميا فان قوات الأسد، توصل دكها من الجو والبر للغوطة مما حصد اكثر من مئة قتيل من المدنيين في الساعات الاربع والعشرين الماضية في وقت جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مطالبته موسكو وطهران باستخدام نفوذهما على النظام لضمان احترامه قرار الأمم المتحدة.





==============================================================



