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في انتظار السادس والعشرين من آذار الجاري، الموعِد النهائي لتسجيل اللوائح التي يُفترض أن تخوضَ المنافسة المنتظَرة منذ عام 2013، تُواصلُ القوى السياسية على اختلافها جوجلةَ أسماء المرشحين، ساعيةً في ذلك إلى تأمين الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد...

في الموازاة، وفيما يترأس رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون الثالثة من بعد ظهر غد اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، وعشيّة مؤتمرَي روما وباريس، أَنجزت اللجنةُ الوزارية مشروع موازنة 2018، وتستعدّ لإجراءِ قراءةٍ أوّلية له مساءَ الأحد المقبل، تمهيداً لسلوكه طريقَ الإقرار النهائي في مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.