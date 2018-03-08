بعد ٧ سنوات من العمل في المحطة.. إعلامية "الجديد" تغادر، وهذا ما كشفته!

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أوردت "النهار" اللبنانية:

تغيب الزميلة في قناة "الجديد" يمنى فواز عن الشاشة في الفترة الأخيرة، إلى أن قدّمت اليوم استقالتها خطياً من المحطة.



ووفق ما قالت فواز لـ"النهار"، فإنّها قدّمت استقالتها خطياً اليوم، باحثة عن فرصة أخرى على منصّة مختلفة. وأضافت: "أعمل على مشاريع عدّة ذات مجال أبعد من لبنان. أبحث عن متّسع أكبر من حيث كنتُ. هدفي لم يعد لبنان فحسب، رغم اهتمامي كصحافية بالشأن اللبناني. سأقدّم شيئاً مختلفاً عما كنتُ فيه، بهدف خلق منصات جديدة. بعد سبع سنوات من العمل في المحطة، آن الأوان للبحث عن فرصة أخرى. "بكفّي هالقد"، من دون أن يعني ذلك أنني غادرتُ على خلاف. كلّ ما في الأمر أنّ وجهات النظر ما عادت متطابقة".



هل ستنتقلين إلى "أم تي في" إسوة بالزميلة نوال برّي مثلاً؟ تضحك وتجيب: "لا، لن أذهب إلى "أم تي في".