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مكتب فؤاد مخزومي: قررنا تشكيل لائحة من مهنيين متخصصين وناجحين في الشأن العام وفي القطاع الخاص

8
MARCH
2018
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صدر عن المكتب الإعلامي للمهندس فؤاد مخزومي:

تطالعنا بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بإقحام اسم رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي في بازار اللوائح والتحالفات السياسية من كل شكل ولون. وهنا يهم المكتب الإعلامي أن يؤكد عزوف المهندس مخزومي عن التحالف مع أي من القوى السياسية التي نحترم.

 

لقد اتخذ المهندس مخزومي قراره بتشكيل لائحة سوف يعلن عنها قريباً جداً من مهنيين متخصصين وناجحين في الشأن العام وفي القطاع الخاص.

 

نحن نتفهم أن اللبنانيين لم يعتادوا فكرة وجود لائحة من مستقلين لم يدخلوا زواريب البازارات، مما يشكل خطراً على الكثير من الكتل التي تسعى إلى وضع لائحتنا الإنمائية في خانة هذا أو ذاك. فيما تسعى هذه اللائحة المرتقبة للنهوض ببيروت ولبنان والتقدم بهما إلى الأمام بعيداً عن كل التقاسمات والتجاذبات والمحاصصات والمهاترات.

 

أخيراً، يرجو المكتب الإعلامي من المواقع الإلكترونية والصحف والمؤسسات الإعلامية أن تعتمد على معلوماتنا عند النشر. ونحن جاهزون لتزويد الجميع بكل ما يخدم الموضوعية والشفافية في الإعلام.

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