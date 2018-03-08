الرئيس عون امام زواره: علينا تعزيز الثقافة الوطنية لعدم تكرار الامور التي شهدناها في الانتخابات السابقة

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اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولاتويني، على نتائج الاتصالات التي اجراها مع المسؤولين العراقيين ترجمة للمحادثات التي اجراها الرئيس عون مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الشهر الماضي الى العراق.

واوضح الوزيرتويني ان نتائج عدة تحققت خلال الزيارة، ومنها فتح باب التأشيرات للبنانيين القادمين الى مطار بغداد، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل والموافقة على مباشرة تأمين الدفعات المالية لتسديد ديون التجار اللبنانيين، وتقديم التسهيلات لعمل شركات المقاولات في لبنان للمساهمة في اعادة اعمار العراق، ودرس مسألة تصدير ادوية لبنانية، والعمل على فتح معبر التنف بين سوريا والعراق لتسهيل مرور الشاحنات والصادرات اللبنانية، وعلى انشاء شركات عراقية لبنانية صناعية مشتركة.

واشار الوزير تويني الى ان نتائج الزيارة الرئاسية الى بغداد كانت ايجابية، وان الاتصالات التي اجراها شملت ايضا ترتيب اوضاع اقامة اللبنانيين العائدين من اربيل، لافتا الى ان الاتصالات ستستمر بين المسؤولين اللبنانيين والعراقيين لوضع نتائج زيارة الرئيس عون الى العراق موضع التنفيذ.

وفد مدارس الفرير وخريجيها

وفي قصر بعبدا، منسق مدارس الفرير في لبنان الاخ اميل عقيقي على رأس وفد من اخوة المدارس المسيحية ومدراء مدارس القلب الاقدس والمون لاسال والنوتردام ولجان القدامى فيها، والذي يعتبر الرئيس عون احدهم، اذ سبق له ان تلقى دروسه الابتدائية والتكميلية والثانوية في مدرسة نوتردام في فرن الشباك ومدرسة الفرير في الجميزة.

والقى الاخ عقيقي كلمة نوه فيها بمواقف رئيس الجمهورية التي اعادت الامل الى اللبنانيين، معربا عن سعادة اخوة المدارس المسيحية بان يكون الرئيس عون احد خريجيها، مرحبا بمشاركته في العشاء السنوي التقليدي الذي سوف يجمع خريجي مدارس الفرير في لبنان، وذلك في شهر حزيران المقبل.

وردّ الرئيس عون مرحبا بالوفد، مستذكرا سنوات الدراسة الطويلة على مقاعد الدراسة في معهد الفرير، " فذكرياتها لا تزال راسخة في ذهني وقد طبعتني بامور اساسية، وكنت فخورا بمدرستي." وقال الرئيس عون: "لقد كانت بالفعل اياما حلوة، وقد حافظنا في ما بيننا الى اليوم، على الصداقات التي نشأت منذ تلك الايام، وبقي لدينا حسّ الانضباط الذي رافقنا طوال حياتنا في نواح عديدة: في الفكر كما في التصرف وداخل المجتمع. وهو حسّ يساهم في ارساء السلام الداخلي ومع الآخرين. وهذا ما يمكن ترجمته بفضائل كثيرة ومنها المحبة."

واعرب الرئيس عون عن ارتياحه "لأنّ هناك الكثير من خرّيجي معاهد الفرير يخدمون لبنان في وظائف عدة في الدولة"، آملا "ان يخدموا هذا الوطن مثلما خدمته انا"، مشيداً بالقيم التي تعتمدها مدارس الفرير التي تسير على هدي مؤسسها القديس "جان باتيست دو لاسال". وركّز على اهمية محافظة الاساتذة على التوازن بين المهنة والرسالة كي لا يتعرض هذا التوازن للاختلال. وقال الرئيس عون:" نعمل على وضع الخطط الكفيلة بالخروج من الازمات، وهو عمل مضنٍ وليس بالسهل، فالمجتمع يتأثر بسرعة بالاحداث على غرار ما يحصل في الاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات النيابية، ونحن نرغب بأن يحس اللبناني بالشعور الوطني بشكل دائم وليس فقط خلال الانتخابات. "

وتابع الرئيس عون: "علينا تعزيز الثقافة الوطنية، كي لا تتكرر الامور التي شهدناها في الانتخابات السابقة مثلاً، حيث سقط 50% بالاغراء المالي، وقد يسهّل الفقر الانتقال من مرحلة الى اخرى، وبالتالي على الناس ان يتعاونوا معنا كي نصل الى الهدف المنشود ونريح الوطن المواطن على الصعد كافة، وهناك ايضاً دور للاساتذة في هذا المجال، وعندها يبقى الشباب في لبنان بدل ان يهاجروا."

السفير اليوناني

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات ديبلوماسية وتربوية. وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية سفير اليونان لدى لبنان تيودور باساس في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في بيروت، وتعيينه مديرا لمكتب وزير الخارجية اليونانية. وتمنى الرئيس عون التوفيق للسفير باساس في مهامه الجديدة، ومنحه وسام الارز من رتبة ضابط اكبر تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات اللبنانية- اليونانية.

السفير المعيّن في المغرب

واستقبل الرئيس عون السفير اللبناني المعيّن في المغرب السفير زياد عطا الله، لمناسبة التحاقه بمركز عمله الجديد، وزوّده بتوجيهاته متمنيا له التوفيق في مهامه.

النائب السابق اسماعيل سكرية

واستقبل الرئيس عون النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، وعرض معه الاوضاع العامة ولاسيما منها الوضع الصحي في البلاد. وقدم الدكتور سكرية لرئيس الجمهورية نسخة عن كتابه الجديد " الصحة حق وكرامة".

المدير العام للمكتبة الوطنية

وفي قصر بعبدا، رئيس مجلس الادارة المدير العام للمكتبة الوطنية الدكتور حسان عكره لمناسبة تعيينه في منصبه الجديد. وقد شكر الدكتور عكره الرئيس عون على ثقته ومجلس الوزراء، عارضا لخطة عمل المكتبة الوطنية التي ستفتتح قريبا.

وتمنى الرئيس عون للدكتور عكره التوفيق في مهامه الجديدة.

عائلة العميد الراحل عصام ابو زكي

من جهة اخرى، نوّه الرئيس عون بالدور الذي لعبه العميد الراحل عصام ابو زكي خلال توليه مسؤولياته الامنية، وذلك خلال استقباله وفدا من عائلة العميد الراحل الذي شكر رئيس الجمهورية على منحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديرا لعطاءاته في سبيل لبنان.