تويني أطلع الرئيس عون على مشاوراته مع العراقيين

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قام الوزير نقولا تويني بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتناولا البحث في مواضيع زيارة العراق مؤخراً حيث مكث الوزير تويني لمدى أسبوع إضافي بعد زيارة الرئيس عون للبلاد مع الوفد المرافق قبل متابعة جولته إلى أرمينيا، والاتصالات التي قام بها تويني من أجل حل قضية الديون اللبنانية للتجار والمقاولين اللبنانيين المتوجبة على العراق، كذلك موضوع إقامات اللبنانيين العائدين من إربيل.

كما ناقشا موضوع الأموال اللبنانية المحجوزة في البنك المركزي في اربيل التي لم يتم استرجاعها حتى الآن، وتسهيل دخول البضائع اللبنانية وخاصةً الأدوية والمنتوجات الصناعية، وفتح معبر التنف أمام الشاحنات اللبنانية لسلكه من بيروت ووصولاً إلى العراق. بالإضافة إلى السماح بدخول اللبنانيين إلى العراق عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.