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في هذا اليوم الطقس سيتحوّل..!

8
MARCH
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة أحيانا، تشتد احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط وتؤدي الى رياح شديدة. تبدأ بالانحسار ليلا ويتحول الطقس الجمعة الى متقلب.

 

-الطقس المتوقع في لبنان:

 

الخميس: غائم بسحب مرتفعة صباحاً يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة (التي تتخطى معدلاتها الموسمية) ورياح ناشطة محملة بالغبار تشتد أحيانا فتتجاوز الـ80 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر الى حدود الـ3 أمتار خلال الليل، ويحتمل تساقط امطار خفيفة وموحلة ليلا في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات.

 

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة أحيانا، تشتد احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات.

 

السبت: غائم بسحب مرتفعة صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة ليلا.

 

- درجات الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 19 درجة، في الارز من 5 الى 18 درجة، في الداخل من 7 الى 22 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية تتحول في فترة الظهر الى جنوبية غربية، سرعتها من 20 الى 50 كلم/س وقد تتجاوز ال80 كلم/س.

-الانقشاع:متوسط، يسوء أحيانا بسبب الغبار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، رارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:57 ساعة غروب الشمس:17:41

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