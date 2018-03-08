‏رئيسة مجلس الوزراء في مقاطعة نيو ساوث ويليز الاسترالية استقبلت سليم صفير في برلمان سيدني

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استقبلت رئيسة مجلس الوزراء في مقاطعة نيو ساوث ويليز في استراليا غلاديس برجيكليان رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير في مبنى البرلمان في سيدني.

وجرى بحث في سبل تطوير العلاقات اللبنانية الاسترالية على مختلف الصعد وخصوصاً الاقتصادية.

وأثنت رئيسة الحكومة على الدور الذي يقوم به صفير في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وأستراليا خصوصاً بعد افتتاح ١٦ فرعاً "لبنك اوف سيدني " التابع لبنك بيروت في استراليا وتوفير عدد كبير من فرص العمل.

ووجه صفير دعوة الى برجيكليان لزيارة لبنان فوعدت بتلبية الدعوة في اقرب فرصة ، علما ان لرئيسة الحكومة التي هي من أصول ارمنية اقرباء واصدقاء في لبنان.

حضر اللقاء نار كاتشدوريان وهو عضو مساهم في بنك بيروت ورئيس تحرير النهار الاسترالية انور حرب ومدير العلاقات العامة في بنك بيروت انطوان حبيب.

وكان صفير وصل الى سيدني للمشاركة في المؤتمر الاغترابي الذي سيفتتحه وزير الخارجية جبران باسيل غداً كما رعى افتتاح فرع جديد لبنك سيدني في شمال سيدني.